Grapperhaus nieuwe topman Deloitte Legal

Ferdinand Grapperhaus is door Deloitte per 1 februari aangesteld als nieuwe topman van de tak die zich op juridische dienstverlening richt. De benoeming is aanvankelijk stilgehouden, in verband met de persoonlijke beveiliging van de oud-minister. Dat bevestigt het accountantskantoor na vragen van het FD.

CDA’er Grapperhaus (1959) was van 2017 tot 10 januari 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Voor die tijd was hij onder meer arbeidsrechtadvocaat en de hoogste baas bij advocatenkantoor Allen & Overy.

Juridische ambities Deloitte

Grapperhaus stapt nu dus juist over naar een concurrent van het advocatenwereldje waar hij uit komt. Deloitte heeft, net als eerder EY en PwC, al langer ambities om zich meer op het terrein van juridischge dienstverlening te begeven. Grapperhaus moet daar nu vorm aan gaan geven en lijkt met zijn politieke connecties en juridische achtergrond uitermate geschikt voor de functie. Toch zal Deloitte ook getwijfeld hebben over de aanstelling, aangezien de oud-minister al langere tijd wordt beveiligd in verband met bedreigingen uit de criminele wereld.

Deloitte Legal is een internationale juridische dienstverlener die juridische diensten aanbiedt in meer dan 75 landen met ruim 1.700 juristen. Het bedrijf werkt veelal voor multinationals aan zaken die naast juridische aspecten ook tax of consultingvragen bevatten.