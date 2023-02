DNB: te veel winkeliers weigeren contant geld

Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Die waarschuwing geeft De Nederlandsche Bank (DNB) af. De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale bank.

Gemiddeld maakt 4 procent van de winkeliers duidelijk dat ze alleen maar pinbetalingen willen, maar in sommige branches is hun aandeel veel groter. Zo is dit bij een op de vijf bioscopen het geval en meer dan een op de tien apothekers accepteert ook geen cash, meldt DNB op basis van onderzoek van Locatus. Ook bij betaalde parkeergarages of -plaatsen is het relatief lastig om met contant geld te betalen.

Bij een derde van de winkels waar klanten alleen kunnen pinnen, is dit pas duidelijk als klanten aan de kassa staan. DNB benadrukt dat het vooraf duidelijk moet zijn dat winkels geen contant geld accepteren, bijvoorbeeld met een pin-only-bordje.

Winkeliersorganisaties spraken vorig jaar onder andere met DNB, banken, horecabedrijven en tankstations nog af zich in te spannen om contante betalingen mogelijk te houden. Dit zogeheten Convenant Contant Geld was nodig omdat het contante betaalverkeer steeds meer onder druk komt te staan. Dat komt ook doordat het duurder wordt voor winkeliers om contante betalingen te verwerken en het aantal geldautomaten afneemt.

DNB waarschuwde destijds voor de nadelige gevolgen als contant geld zou verdwijnen. Bij een grote storing in pinsystemen zou dan bijvoorbeeld geen alternatief meer bestaan om op terug te vallen.

Uit het nieuwe onderzoek komt ook naar voren dat euromunten en -briefjes op sommige plekken nog wel gemeengoed zijn. Zo konden onderzoekers van Locatus bij alle 930 marktkramen die ze bezochten contant afrekenen.

Over het algemeen geldt dat het aandeel pin-only-verkopers groter wordt naarmate steden groter zijn. In plaatsen met meer dan 175.000 inwoners wil 6 procent van de winkeliers alleen maar pinbetalingen. In dorpen met minder dan 10.000 inwoners is dat gemiddeld 2 procent. De grootste kans in een winkel terecht te komen met alleen maar pinmogelijkheden hebben klanten in Utrecht en Flevoland. In Limburg en Drenthe is het aandeel cashweigeraars het kleinst.

