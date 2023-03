IB-aangifte weer mogelijk, problemen met DigiD

Het is 1 maart en dat betekent dat er vanaf vandaag weer aangifte voor de inkomstenbelasting over 2022 kan worden gedaan. Dat gaat niet zonder problemen, want inlogsysteem DigiD is woensdagochtend overbelast.

Storing DigiD

Het lukt mensen soms niet om in te loggen om bijvoorbeeld hun belastingaangifte te doen. Op sociale media klagen belastingplichtigen dat het inloggen niet lukt. De Belastingdienst bevestigde eerder op Twitter dat er een storing was bij DigiD afgelopen nacht, maar gaf later aan dat die is verholpen. Ook in de loop van de ochtend krijgen verschillende mensen echter nog steeds foutmeldingen.

Vroege aangiftes

Om 7 uur vanochtend hadden al 60.000 mensen hun aangifte ingestuurd, meldt de Belastingdienst. De eerste aangifte was 59 seconden na middernacht al binnen. Ongeveer 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers ontvingen de afgelopen weken een brief om aangifte te doen over 2022. Ongeveer 200 miljoen gegevens zijn vooraf ingevuld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om loon- en bankgegevens, hypotheekgegevens en woz-waarden.

Update Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de loop van woensdag de volgende update gegeven: “Door een overbelasting bij Logius lukt het niet iedereen om meteen aangifte inkomstenbelasting over 2022 te doen. Op sommige momenten wordt het maximum aan authenticaties bij DigiD bereikt. Daardoor kan het mogelijk zijn dat sommige burgers en ondernemers niet kunnen inloggen om aangifte te doen. Het is niet zo dat er helemaal geen aangifte kan worden gedaan. Aan het einde van de middag heeft de Belastingdienst al ruim 300.000 aangiften ontvangen. Burgers en ondernemers die hinder ondervinden, informeren we via de site en de socials en we vragen hun op een later tijdstip nogmaals te proberen om de aangifte te doen.”