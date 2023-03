Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

De FIOD heeft deze week een aanhouding verricht in een onderzoek dat is gericht op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.



Boekencontrole

De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een boekencontrole van de Belastingdienst bij een eenmansklusbedrijf, waarvan de eigenaar inmiddels naar het buitenland was vertrokken. Bij de boekhouder lag een onvolledige administratie en over een aantal jaren was geen omzetbelasting betaald, meldt de opsporingsdienst. Uit nader onderzoek van de FIOD blijkt dat het eenmansklusbedrijf werkzaamheden verrichtte via aannemers en twee verdachten van 64 en 36.

Bankrekeningen zzp’ers

Het opsporingsteam van de FIOD vermoedt dat beide verdachte mannen zzp’ers bij de Kamer van Koophandel inschreven en op hun naam bankrekeningen openden. De zzp’ers gingen aan het werk voor de aannemers. De aannemers factureerden op naam van de zzp’ers en geld werd op hun bankrekeningen overgemaakt. De verdachten beschikten vermoedelijk over de bankpassen van de bankrekeningen van de zzp’ers en namen vervolgens grote contante bedragen op of boekten geld over naar een buitenlandse bankrekening op naam van een vrouwelijke verdachte.

Aanhouding en doorzoeking

In het kader van het onderzoek heeft de FIOD de 64-jarige man uit ‘s-Gravenzande deze week aangehouden en voor voorlopige hechtenis overgebracht naar een politiebureau in Eindhoven. De 36-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats en een 60-jarige vrouw uit ’s-Gravenzande, die momenteel in Polen verblijven, zijn ook verdachten. Tijdens doorzoeking van de woning in ’s-Gravenzande is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, ruim zesduizend euro contant geld, bankrekeningen en woningen in Nederland en Polen.

Onderzoek moet uitwijzen waar de grote contant opgenomen bedragen van de gebruikte rekeningen zijn gebleven. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.