NBA wil Steef Visser in bestuur

Het bestuur van de NBA draagt Steef Visser, oprichter en voormalig CEO van Visser & Visser, voor als vervanger van Ingrid Hems, wiens bestuurstermijn in juni afloopt.

Het bestuur van de ledengroep accountants in business heeft besloten zittend bestuurslid Monika Bankert RA te benoemen als afgevaardigde van het ledengroepbestuur. Hierdoor kan de ledenvergadering in juni een bestuurslid benoemen. Het bestuur acht het wenselijk om het bestuur aan te vullen met een bestuurslid met het profiel van een reguliere vergunninghouder. In december 2022 is een vacature met een dergelijk profiel op de website geplaatst.

Om te komen tot de voordracht van de nieuw in het bestuur te benoemen kandidaat heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur. Bart Jonker RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie. De werving voor de vacature is gestart in december 2022.

Enthousiast

Steef Visser RA (1959) is sinds 1979 werkzaam in de openbare accountantspraktijk. Hij is oprichter/partner van Visser & Visser, waar hij tot eind 2022 ceo was. In zijn rol als mkb-accountant/adviseur is hij actief betrokken bij (middel) grote ondernemingen. Mede door zijn enthousiaste inspiratie, zo stelt de NBA in een persbericht, is Visser & Visser als innovatieve organisatie gegroeid naar 450 medewerkers. Hij geeft momenteel leiding aan de verdere uitbouw van de accountantsactiviteiten. Als voorzitter van de Commissie MKB heeft hij de invloed en betekenis van de mkb-accountant binnen de NBA duidelijker geprofileerd. Hij is voorzitter van de raad van commissarissen bij Oost West Wonen te Middelharnis. Daarnaast levert hij als voorzitter en/of bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties zijn bijdrage.

Plaatsvervangend voorzitter

Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter worden telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. In december 2022 is Kris Douma benoemd tot voorzitter. De huidige plaatsvervangend voorzitter, Ingrid Hems AA, bereikt het einde van haar bestuurstermijn en is daarom niet herbenoembaar. Het bestuur draagt Carla Slotema-Tesser RA voor als plaatsvervangend voorzitter. In de ledenvergadering van 12 juni 2023 wordt over de benoeming van het beoogde bestuurslid en de plaatsvervangend voorzitter gestemd.