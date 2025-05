NRC: strijd om accountant van de toekomst, hoe de sector nieuw talent probeert te winnen

Dat komt naar voren in een uitgebreid achtergrondverhaal in NRC over de accountancy. “Wie denkt dat accountancy alleen om cijfertjes draait, heeft het mis. Het is juist een enorm sociaal vak,” zegt Strik tijdens een voorlichtingsdag. Toch blijkt overtuigen lastig: niet elke scholier voelt zich aangesproken, ondanks de belofte van “honderd procent baangarantie!”

De schaarste is voelbaar in de hele sector. Volgens Strik is “de lijst met vacatures voor accountants eindeloos.” Al bij open dagen zijn kantoren aanwezig om in contact te komen met potentiële studenten. “We zijn ze nog niet aan het rekruteren, hoor,” zegt Suzanne Peeters van Bol Adviseurs, “op de open dag draait het nog vooral om enthousiasmeren.” Maar de strijd om talent is fel: “Er gebeuren soms bizarre dingen in de jacht op talent,” zegt Peeters, met verwijzing naar de hoge salarissen en gunstige arbeidsvoorwaarden waarmee kantoren concurreren.

Ondertussen verlaten jonge accountants de sector. Hoenderboom, die bij EY werkte, stopte vlak voor het afronden van haar opleiding: “Mijn sociale leven stond op een laag pitje. Ik was vooral aan het werk of aan het studeren.” Voor haar gaf het onderwijs meer balans én voldoening: “Voor de klas staan en studenten helpen is gewoon ontzettend leuk.”

Volgens Arif Dursun van Kriton gebruiken veel studenten de opleiding als opstap: “Veel mensen kiezen accountancy omdat ze nog niet weten wat ze willen.” De sector biedt een brede basis, maar de overstap naar het vak is voor zij-instromers moeilijk, doordat ze de hele opleiding moeten volgen.

De werkdruk stijgt verder door strengere regelgeving en nieuwe wetgeving zoals de CSRD. Het gevaar bestaat dat kantoren hierdoor vooral nog klanten aannemen die financieel aantrekkelijk of risicoloos zijn, waarschuwt Marlies de Vries van Nyenrode. Tegelijkertijd blijft de hoop dat juist thema’s als duurzaamheid nieuwe generaties aanspreken. “Studenten gaan hier graag mee aan de slag – ook als ze zich niet in het klassieke profiel van een accountant herkennen,” aldus Hoenderboom.

