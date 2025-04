Nieuw bij de HAN: mastertitel en post-hbo AA in 3 jaar

Het traject, dubbeltitel AA & MSc, combineert de deeltijdmaster Integraal Adviseur MKB met de AA-opleiding. In de eerste twee jaar volgen deelnemers de master, waarin een groot deel van het praktijkdiploma AA is geïntegreerd. Het derde jaar staat in het teken van afronding van de AA-theorie.



Met deze dubbeltitel zijn afgestudeerden niet alleen AA-accountants, maar ook breed inzetbare financieel adviseurs. Dit sluit volgens de HAN perfect aan op de groeiende behoefte van mkb-ondernemers aan adviseurs die verder kijken dan hun eigen vakgebied en die het mkb integraal kunnen begeleiden bij complexe vraagstukken. Een ander voordeel van dit traject is volgens de hogeschool dat junior accountants eerder in hun loopbaan bredere kennis en vaardigheden ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij sneller meer verantwoordelijkheid dragen en een breder takenpakket op zich nemen binnen accountantskantoren.

Peter Kuppen, opleidingscoördinator post-hbo Accountancy bij de HAN: “De proactieve blik van deze breder opgeleide AA-accountants creëert mogelijk ook nieuwe zakelijke kansen voor accountantskantoren. Als strategisch sparringpartner voor het mkb kunnen zij tijdig kansen signaleren en risico’s helpen voorkomen.”

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) faciliteert innovaties en pilots om aantrekkelijke en toekomstbestendige accountantsopleidingen te stimuleren. De CEA heeft deze opleiding binnen dit initiatief erkend en daarmee voldoet de opleiding aan de wettelijke eisen van de Wet op het Accountantsberoep (Wab).