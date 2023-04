NBA past verklaringengenerator aan

De NBA heeft de verklaringengenerator geactualiseerd in verband met een aanvulling bij een EU-IFRS-jaarrekening. Ook is nu de ESEF-tekst bij een enkelvoudige jaarrekening zonder tagging geïntegreerd in de NBA-verklaringengenerator. De aanpassingen gelden alleen voor rapportages op basis van NBA Taxonomie 2.1.

In de controleverklaring bij een jaarrekening op basis van EU-IFRS heeft de NBA eerder voor het onderdeel toelichting bij de jaarrekening de beschrijving van de jaarrekening in lijn gebracht met International Accounting Standard 1 (IAS 1). Gebruik van deze andere beschrijving is verplicht voor verslagperioden per 1 januari 2023, eerdere toepassing is mogelijk. ‘In aanvulling hierop is de beschrijving van de toelichting nu ook aangevuld met ‘overige toelichtingen’. Dit omdat aanvullende toelichtingen nodig kunnen zijn op grond van nationale wet- en regelgeving.’

Fiscale dienstverlening bij samenstellingsopdracht

In de praktijk komt het voor dat bij een samenstellingsopdracht sprake is van overige dienstverlening, bijvoorbeeld fiscale dienstverlening. Sommige accountants benoemen die fiscale dienstverlening in de opdrachtbevestiging (brief 1.4.1). Wanneer sprake is van fiscale dienstverlening kan het zijn dat er een meldplicht geldt volgens de Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. ‘Via een NB-tekst voorafgaand aan brief 1.4.1 wordt de samenstellende accountant er nu op gewezen deze meldplicht op te nemen in de brief en onder de aandacht van de cliënt te brengen.’

De NBA komt later nog met voorbeeldteksten voor de nieuwe Standaard 4400 en de nog te implementeren herziene Standaard 600 en met

een update van de rapportages voor zorgaanbieders en voor een juridische transactie.