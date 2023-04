Op flexibel krediet betaalde rente is geen eigenwoningrente

Een belastingplichtige heeft drie leningen afgesloten ter financiering van zijn eigen woning. Een van die leningen is een flexibel krediet. Omdat de belastingplichtige geen inzicht wil geven in het verloop van dat krediet kan de betaalde rente niet als woningrente in aftrek komen, oordeelt de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Leningen

Een van de leningen is afgesloten bij Vandalon, een op Curaçao gevestigde nv. De tweede lening bestaat uit een flexibel krediet bij ABN AMRO en de derde betreft een gewone lening. Er is respectievelijk € 16.969, € 721 en € 1.967 aan hypotheekrente in de aangifte van 2017 aangegeven.

De inspecteur van de Belastingdienst wil echter maar € 8.485 aan betaalde rente accepteren van de lening bij Vandalon. Dat is het bedrag aan rente dat volgens de jaarstukken van Vandalon van de belastingplichtige is ontvangen. Die is van mening dat alle rente die is betaald op de drie vermelde leningen eigenwoningrente is, omdat de leningen zijn aangegaan voor de aankoop of verbouwing van de woning.

Flexibel krediet

De rente op het flexibel krediet bij ABN AMRO acht de inspecteur niet aftrekbaar omdat de belastingplichtige niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe het verloop van dat krediet is geweest: de inspecteur acht het goed mogelijk dat op die lening tussentijds is afgelost waarna later weer geld is opgenomen. Als dat het geval is, is de latere opname/lening geen eigenwoninglening. Voor de rente van € 721 op het flexibel krediet is geen aftrek mogelijk.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de belastingplichtige, op wie de bewijslast rust, niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij meer rente heeft betaald aan Vandalon dan de door de inspecteur geaccepteerde € 8.485. Ook zijn er geen betalingsbewijzen overgelegd waaruit enige betaling aan Vandalon blijkt. Het enkele feit dat de belastingplichtige volgens de overeenkomst met Vandalon rente verschuldigd was, is onvoldoende voor aftrek.

Eigenwoninglening?

Voor wat betreft het flexibel krediet acht de rechtbank de twijfel van de inspecteur over het karakter van de betaalde rente gerechtvaardigd. Eigen aan een flexibel krediet is immers dat de kredietgerechtigde naar believen bedragen kan opnemen en storten op de rekening. Indien zo’n lening tussentijds al dan niet gedeeltelijk wordt afgelost, moet voor een later opgenomen bedrag opnieuw worden beoordeeld of dat een eigenwoninglening is.

Omdat de belastingplichtige niet het verloop van de rekening inzichtelijk maakt, heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat de op deze lening betaalde rente is aan te merken als eigenwoningrente.

Ten slotte kan naar het oordeel van de rechtbank het gegeven dat de rente in aftrek is geaccepteerd voor het jaar 2011 niet het vertrouwen worden ontleend dat de aftrek ook voor 2017 wordt aanvaard, omdat de situatie in 2011 niets zegt over het verloop van de lening na dat jaar.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:1692, BRE 21/3714