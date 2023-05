Baker Tilly stapt over op cloudplatform Silverfin

Baker Tilly maakt als eerste grote speler in de Nederlandse accountancybranche de overstap naar Silverfin. Door de implementatie van dit cloud based platform en het volledig omarmen van datagedreven werken, zet het accountancy- en advieskantoor de volgende stap in haar digitale transformatie.

Om ook in de toekomst een waardevolle dienstverlener en sparringpartner voor haar klanten te zijn, zet Baker Tilly nadrukkelijk in op datagedreven werken. Een belangrijke stap binnen deze digitale transformatie is het borgen van eenduidige financiële data, cloud based werken en uniformiteit in één centrale tool. Hiervoor is na een succesvolle pilotperiode gekozen voor Silverfin, vertelt Mario Geertzen, manager innovatie bij Baker Tilly Nederland. ‘We zochten een platform dat aansluit op onze IT-strategie en waarbij we workflows konden creëren of gebruiken om kwaliteit en efficiency te combineren. Een datagedreven insteek was daarbij ook heel belangrijk’, aldus Geertzen.

Versnelling

Naast modules voor compliancewerkzaamheden en administratieve dienstverlening biedt het Silverfin-platform een bibliotheek met analyse- en rapportagetools. Het samenwerken met klanten wordt verder gestroomlijnd door de overstap naar Silverfin. Het platform heeft een koppeling met het klantportaal Mijnbakertilly.nl, waarin het accountancy- en advieskantoor met klanten samenwerkt voor bijvoorbeeld het delen van rapportages en het aanleveren van documenten. Baker Tilly hoopt met de inzet van Silverfin in het tweede halfjaar van 2023 een significante versnelling te realiseren, aldus het persbericht.