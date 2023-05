Twee op drie ondernemers verwacht overstap naar deelmobiliteit

Twee op de drie ondernemers denken in de toekomst over te stappen van het bezitten van vervoersmiddelen naar het delen van vervoersmiddelen, meldt de ANWB na onderzoek. Maar die overstap kan nog wel wat tijd in beslag nemen: sommigen verwachten dat dat nog meer dan tien jaar duurt.

Een kwart van de ondernemers die denken van bezit naar delen van vervoersmiddelen te gaan, ziet dat tussen de drie en vijf jaar van nu gebeuren. Slechts 6 procent maakt er binnen twee jaar werk van. Ondanks dat dus bijna 70 procent het een kwestie voor de (minstens) middellange termijn vindt, is de ANWB ‘positief verrast’. ‘Traditioneel is de ondernemer zo verbonden met zijn ‘stalen ros’ (bedoeld wordt hier vermoedelijk de auto in plaats van de fiets, red.), maar ook zij zien de mogelijkheden die deelvervoer kan hebben. Het zijn oplopende kosten voor het bezit van een voertuig, die vaak voor 95 procent van de tijd stil staat. Daarnaast de parkeerproblematiek in de binnensteden en de bereikbaarheid van de binnenstad door de oplopende congestie die ondernemers ook dwingen om andere vervoersmogelijkheden te onderzoeken.’

Animo bij zzp’er minder

Bijna driekwart van de mkb-ondernemers (73 procent) verwacht in de toekomst over te stappen van bezit naar gebruik. Bij zzp’ers is de animo minder met 50 procent. Vooral de 35-minners lopen warm voor delen: 87 procent van hen verwacht dat te gaan doen, maar ook bij oudere leeftijdsgroepen voorziet de meerderheid de overstap van bezit naar gebruik. Wie overigens zelf geen bedrijfsauto heeft, is het mees pessimistisch over deelmobiliteit: 56 procent van deze groep ziet het nooit gebeuren.