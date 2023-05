‘STAP-budget en andere subsidies arbeidsmarkt werken niet of niet goed’

De Algemene Rekenkamer heeft diverse subsidieregelingen doorgelicht waarmee de Rijksoverheid de arbeidsmarkt beter wil laten functioneren. De conclusie is dat alle drie de arbeidsmarktsubsidies niet of niet goed werken. Het gaat om het Stagefonds Zorg, een subsidie voor omscholing van werknemers tot ICT’er of technicus en de STAP-regeling, waarmee mensen € 1.000,- subsidie voor een cursus kregen als opstapje naar de arbeidsmarkt.

STAP

De belangstelling voor een STAP-subsidie was groot. Met de subsidieregeling hebben dit jaar 216.269 mensen een STAP-budget ontvangen. De subsidie is bij UWV aan te vragen via elke 2 maanden te houden aanvraagrondes. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft er € 183 miljoen aan uit.

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat ongeveer 40% van de subsidieontvangers hun scholing zonder de STAP-bijdrage niet gevolgd zou hebben. Voor 60% was de duizend euro vooral een meevaller, een cadeau bij de scholing. Zij zouden de scholing anders toch wel gevolgd hebben, betaald door hun werkgever of met eigen middelen.

Onduidelijk of doel bereikt wordt

De regeling is ook in 2023 van kracht. De minister beoogt met deze subsidie een bredere groep te bereiken dan indertijd met de fiscale aftrek scholingsuitgaven, waar vooral hoogopgeleiden gebruik van maakten. Het is echter onduidelijk of deze bredere groep met de STAP-regeling wordt bereikt, concludeert de Rekenkamer, en het ontbreekt op dit aspect aan een concrete doelstelling. Laagopgeleide ontvangers van de STAP-subsidie maken maar 10% uit van het totaalaantal, terwijl laagopgeleiden in de samenleving 23% van de bevolking vormen. Werkzoekenden en zzp’ers maken relatief meer gebruik van deze subsidie, mensen met een tijdelijk arbeidscontract en 55-plussers relatief minder.

De opleidingen die met het STAP-budget worden gevolgd zijn zo breed dat de vraag is of zij in alle gevallen arbeidsmarkt gericht zijn, concludeert de Rekenkamer. De onduidelijkheid of met een STAP-budget de arbeidsmarktpositie echt versterkt wordt, of met deze subsidie een bredere doelgroep bereikt wordt en de beperkte controles op misbruik en oneigenlijk gebruik in 2022 zijn reden het gevoerde beleid het oordeel ‘matig’ te geven. Het kabinet heeft eind april aangekondigd de STAP-subsidie per 2024 af te schaffen.

Het onderzoek van de Rekenkamer is hier te vinden.