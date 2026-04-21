Fiscus legt beslag op vastgoed Change

De Belastingdienst heeft voor €14 mln beslag laten leggen op het vastgoed van woningverhuurder Change in Utrecht. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Dat de financiële huishouding van Change rammelt, bleek eerder al: de woningverhuurder wisselde de afgelopen tien jaar drie keer van accountant.

Waarom de fiscus op 24 maart tot beslaglegging is overgegaan, is niet bekendgemaakt. Beslag is mogelijk bij openstaande belastingschulden of wanneer zekerheid moet worden gesteld, aldus het FD.

Reeks conflicten

Change kwam eerder negatief in het nieuws door geschillen met huurders over servicekosten. De huurcommissie en de rechter oordeelden dat Change te veel in rekening had gebracht en huurders moest compenseren. Ook met vastgoedeigenaren ontstonden conflicten. Zo wist ISF2, onderdeel van het Deutsche Bank-fonds DWS, via de rechter af te dwingen dat bepaalde diensten niet langer door Change werden geleverd in een complex in Amsterdam-Zuidoost. Toen DWS het beheercontract wilde beëindigen, stapte Change naar de rechter. Het fonds moest uiteindelijk €3,9 mln schadevergoeding betalen.

Veroordeling bestuurder

Begin maart werd bestuurder Ralph M. veroordeeld voor het niet of te laat indienen van aangiften vennootschapsbelasting over meerdere jaren en een te late aangifte inkomstenbelasting. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om ruim €561.000 aan niet tijdig betaalde belasting. De rechter legde Change een boete op van €25.000. Ralph M. kreeg een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Zorgen administratie

Tijdens de rechtszaak sprak het Openbaar Ministerie over een kwetsbare financiële administratie. In tien jaar tijd wisselde Change drie keer van accountant, wat volgens het OM past in het beeld van een instabiele bedrijfsvoering.

Bron: FD