Ook in 2022 noteert Visser & Visser forse omzetgroei

Het afgelopen jaar heeft Visser & Visser opnieuw positieve resultaten behaald. De totale omzet is gestegen met 17,4% naar 43,7 miljoen euro, wat een voortzetting is van de constante groei die de organisatie al jarenlang laat zien. Dat blijkt uit het transparantieverslag dat het accountantskantoor heeft gepubliceerd. Dat verslag heeft als doel een transparant beeld te geven van de organisatie, het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Met name de IT businessunit Growteq heeft een opmerkelijke groei van 25,7% gerealiseerd in 2022, terwijl de discipline Audit & Assurance een groei van 13,9% heeft laten zien. In het transparantieverslag worden ook een aantal persoonlijke interviews met collega’s gepresenteerd over onderwerpen als groei en ontwikkeling, duurzaamheid en IT-veiligheid. Deze interviews bieden een inkijkje in de cultuur en manier van werken binnen Visser & Visser.

‘De ontwikkeling van kantoor gaat onverminderd door’, aldus Jaco Slingerland namens het bestuur. ‘De strategische koers die we uitgezet hebben krijgt steeds meer vorm. In het jaar 2023 hopen we hieraan een stevig​ vervolg te geven.’

Bekijk het transparantieverslag 2022 via: www.visser-visser.nl/transparantieverslag2022