Max betaalt geen inkomstenbelasting, maar Maxima ook niet

F1-coureur Max Verstappen betaalt geen inkomstenbelasting. Maar koning Willem-Alexander, Maxima, Amalia en prinses Beatrix ook niet. Het is erg lastig onze monarchen te belasten. ‘Monaco Max’ kan fiscaal veel eenvoudiger worden aangepakt, aldus een ingezonden stuk in de Volkskrant.

De discussie begon met een artikel van de Volkskrant daags na de Grand Prix van Monaco. Die wedstrijd werd niet alleen gewonnen door Verstappen, Monaco is sinds 2015 ook zijn woonplaats. De Volkskrant suggereerde in het stuk dat de coureur echt niet alleen vanwege het mooie weer naar het kleine vorstendom is geëmigreerd. Minstens zo aangenaam is er het fiscale klimaat, met onder meer nul procent inkomstenbelasting.

Immoreel

De Volkskrant rekende uit dat Verstappen in 2028, als zijn contract met Red Bull afloopt, zo’n 200 miljoen euro aan inkomstenbelasting heeft bespaard door naar Monaco te verhuizen. Twee weken geleden sprak publicist Rutger Bregman – bekend van de bestseller De meeste mensen deugen – er schande van in de talkshow van Eva Jinek. Hij erkent dat Verstappen niets illegaals doet maar vindt zijn gedrag wel ‘immoreel’. De coureur maakte in zijn jeugd, net als ieder ander, gebruik van voorzieningen die met publiek geld zijn betaald. De dag na zijn achttiende verjaardag verhuisde hij naar het belastingparadijs Monaco. Dit soort mensen kijkt neer op verpleegsters, kleuterleidsters en andere hardwerkende Nederlanders die wel gewoon belasting betalen waarmee publieke voorzieningen worden gefinancierd, aldus Bregman. ‘Hij leeft alleen voor zichzelf en draagt niets bij aan Nederland.’

Koning

Wat tot nu toe ontbreekt in de discussie is het feit dat Max Verstappen zeker niet de enige Nederlander is die geen inkomstenbelasting betaalt. Zo hebben ook andere rijke Nederlanders (onder wie wielrenners en mensen uit de Quote 500) residentie gezocht in Monaco. Maar ook door in Nederland te blijven wonen kun je inkomstenbelasting ontlopen. Tenminste, als je koning bent. Willem-Alexander betaalt nul procent belasting over zijn inkomsten, net als Maxima, Amalia en prinses Beatrix. Dat zij geen inkomstenbelasting hoeven te betalen, staat in de Grondwet. Dat maakt het lastig hierin iets te veranderen. Voor een Grondwetswijziging is immers een tweederde meerderheid nodig in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Die meerderheid is er bij lange na niet. En mocht die wijziging er ooit komen, dan is het de vraag of dat zoveel verschil zal uitmaken. De kans is groot dat de het brutosalaris van de koning dusdanig wordt verhoogd dat hij netto evenveel overhoudt. In Groot-Brittannië betaalt Charles trouwens wél inkomstenbelasting.

‘Doe als Frankrijk’

In de Volkskrant schrijven Wouter Leenders en Vinzenz Ziesemer dat Nederland niet machteloos staat tegenover Monegaskische belastingvluchtelingen als Max Verstappen. Frankrijk loste het probleem in 1963 al op. Het zette Monaco onder druk om Fransen die aan de andere kant van het Zuid-Franse dwergstaatje waren gaan wonen de in Frankrijk geldende inkomstenbelasting te heffen. Monaco ging akkoord nadat Frankrijk had gedreigd de grenscontroles her in te voeren. Volgens promovendus Leenders en Ziesemer (directeur van het Instituut voor Publieke Economie) zou een klein beetje druk van de EU genoeg moeten zijn om dit gevecht van Goliath tegenover David in het voordeel van Goliath te beslissen.

Hypocrisie

Dat dit tot op heden nog niet is gebeurd, wijten de auteurs aan politieke onwil. Deze kan voortkomen uit het feit dat inmiddels 15 EU-landen een fiscaal beleid voeren dat gunstig is voor (rijke) buitenlanders. ‘Nederland loopt hierin helaas voorop’, aldus de schrijvers van het ingezonden stuk in de Volkskrant. ‘Sinds eind jaren veertig probeert Nederland buitenlanders aan te trekken met belastingkortingen zoals de 30-procentsregeling. Onder deze regeling is 30 procent van het arbeidsinkomen (vanaf 2024 tot de balkenendenorm) en honderd procent van het buitenlandse inkomen uit vermogen vrijgesteld van belastingen.’ De Tweede Kamer nam begin dit jaar een motie aan om dit soort regelingen te heroverwegen, maar daar is vooralsnog geen nieuw beleid over aangekondigd.

Max ontkent

De manager van Max Verstappen liet aan de redactie van Jinek weten dat Max Verstappen zich niet herkent in het Volkskrant-artikel. De coureur ontkent dat hij geen belasting in Nederland betaalt: ‘Over zijn in Nederland verdiende prijzengeld draagt hij gewoon belasting af.’ Verstappen won in 2021 en 2022 de Grand Prix van Zandvoort. Maar de verdeling van prijzengeld is in de Formule 1 een complexe zaak. Inkomsten (in 2022 circa 1,6 mrd) worden verdeeld onder de teams, die dit geld volgens vaste percentages doorsluizen naar coureurs. Een overwinning levert daarbij extra bonussen op. Volgens Forbes kon Verstappen vorig jaar circa 64 miljoen euro bijschrijven.