Netto minimumloon per 1 juli bijna 2 procent omhoog

Het netto minimumloon van werknemers van 21 jaar of ouder stijgt per 1 juli naar €1.894,00 per maand. Er komt maandelijks €36,27 bij, wat 1,95 procent meer is dan het halfjaar hiervoor. Dit blijkt uit gegevens van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Kijkend naar de brutocijfers zien we een stijging van 3,13 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van het jaar. Per 1 juli ontvangt een werknemer van 21 jaar of ouder een bruto minimumloon van €1.995,00 per maand, hiervoor was dat €1.934,40.

Bruto minimumuurloon

Waar tot nu toe het minimumloon op maandbasis werd berekend, zal er vanaf 1 januari 2024 een minimumuurloon gelden. Met het nieuwe minimumuurloon wordt de basis vastgesteld bij 36 uur op een minimumuurloon van €12,79. Dit betekent dat werknemers vanaf 21 jaar die 36 uur werken het minimumloon van €1.995,00 behouden. Het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder die meer dan 36 uur werken, gaat er flink op vooruit. Zo stijgt het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder die 38 uur werken naar €2.106,08. Ten slotte zullen werknemers vanaf 21 jaar die 40 uur werken per 1 januari 2024 maandelijks maar liefst €221,93 extra ontvangen, wat neerkomt op een totaal bruto minimumloon van €2.216,93. (In deze berekeningen is uitgegaan van de minimumloon cijfers van 1 juli 2023. Deze worden per 1 januari 2024 weer aangepast en herberekend).

Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma | Raet: ‘Dat er per 1 januari 2024 overgegaan wordt op een minimumuurloon in plaats van een minimumloon is niet meer dan terecht. Momenteel zien we namelijk dat medewerkers bij een fulltime contract, ongeacht of dit voor 36, 38 of 40 uur is, eenzelfde loon krijgen. Terwijl medewerkers vaak niet zelf bepalen uit hoeveel uur een fulltime werkweek bij hun werkgever bestaat. Met de komst van het minimumuurloon zal iedereen eindelijk eerlijk beloond worden voor het aantal uur dat zij werken.’

Bron: Visma | Raet