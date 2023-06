Connect the dots! Dit was Silverfin’s FastForward 2023 in twee keynotes

Kon jij niet aanwezig zijn bij Fast forward ‘23, georganiseerd door Silverfin? In dit artikel vatten twee keynotes samen van Domien Claeys en Rik Vera.

Connect the dots

Domien Claeys, general manager van Silverfin Belgium: “”Het thema is connect the dots. Bekijk de dingen eens vanuit een ander perspectief. Ik ben blij als we de mensen eens kunnen uitdagen.”

Want over zes maanden gaan we volgens hem allemaal ChatGPT dagelijks gebruiken. Hij neemt vervolgens de tijd om alle aanwezige accountants duidelijk te maken welke impact Silverfin verwacht van AI (artificiële intelligentie) en paradepaardje ChatGPT. Silverfin zal namelijk samenwerken met een select groepje vooruitstrevende klanten om aan de hand van feedback na te gaan wat generatieve AI voor accountants kan betekenen.

Die integratie resulteert in realtime financiële inzichten op basis van de beschikbare cijfers, handig bijvoorbeeld ter voorbereiding en bespreking van klantdossiers. “Maar daar stopt het niet. De overname van AI-specialist Boltzmann staat Silverfin toe volop te anticiperen op trends. Die ontwikkeling gebeurt trouwens volledig in België, Belgische innovatie dus voor de rest van de wereld.”

ChatGPT

Auteur, bedrijfsfilosoof en keynotespreker Rik Vera sloot de voormiddag af met een blik naar de toekomst. “ChatGPT was er heel snel,” zegt Rik. “Maar hoe je daar nu mee omgaat, zal vooral bepalen of je mee bent met de trend of het compleet mist.” Waarom we daar volgens hem wakker van moeten liggen, blijkt uit een recent onderzoek door het World Economic Forum, dat zegt dat accountants op de vierde plek staan van beroepen die het zwaarst geïmpacteerd gaan worden door de komst van artificiële intelligentie.

“Maar…” gaat Rik verder, “er zijn nog altijd mensen nodig! Die zullen andere vaardigheden moeten aanleren, dat klopt. Maar kritisch denken, creatief werk, compassie tonen, verantwoordelijkheid nemen, transparantie, … dat zijn allemaal menselijke sterktes. Je kan niet terug, maar je kan er wel voor kiezen vooruit te kijken en aandacht te geven aan de technologie om te voorkomen dat de tsunami van innovatie die eraan komt je kantoor niet onverwachts overrompelt.”

Wil je de aftermovie zien?