Onderzoek: komende jaren opmars zakelijke huurauto’s

Bedrijven gaan de komende jaren veel meer gebruik maken van huurauto’s, meldt Bovag op basis van een studie door KPMG. De belangrijkste reden daarvoor is dat de vraag naar flexibel vervoer toeneemt. ‘Zowel zakelijk als privé, onder meer door de toenemende elektrificatie van het wagenpark.’

KPMG verwacht dat de omzet op de Nederlandse autoverhuurmarkt tot 2030 met ruim de helft gaat stijgen. Bedrijven hebben een toenemende behoefte aan een flexibele vloot, het aantal zakelijke reizigers groeit en de omvang van de leasevloot groeit, waardoor er meer vervangend vervoer en voorloopauto’s worden ingezet, zo noemt Bovag de drie belangrijkste redenen daarvoor.

Op de particuliere verhuurmarkt gaat de vraag toenemen door de hogere aanschafprijs van auto’s, waardoor mensen vaker zullen kiezen voor gebruik in plaats van bezit. Daarnaast ontmoedigt de afname van parkeergelegenheid eigen autobezit en zal de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark zeker op de korte tot middellange termijn leiden tot meer vraag naar huurauto’s. Tot slot zorgt ook de groei van het toerisme voor meer vraag naar huurauto’s.

Op vakantie met een huurauto

Maar waarom zou het toenemende aantal elektrische auto’s (EV’s) voor meer verhuur zorgen? Particulieren zullen vanwege de beperkte actieradius voor hun vakantie een auto gaan huren die nog op fossiele brandstof rijdt, verwachten de onderzoekers. Omgekeerd zullen eigenaren van een brandstofauto voor incidenteel bezoek aan een stad met een zero-emissiezone een elektrische auto gaan huren.

Huren is ook delen

Door de bevolkingsgroei komen er meer automobilisten en jongeren kiezen minder vaak voor een eigen auto; bovendien wordt deelvervoer steeds meer gestimuleerd: de vraag naar flexibel vervoer zal dus toenemen, aldus KPMG. ‘Belangrijke kanttekening daarbij is dat de deelauto niet wordt beschouwd als vervanging van de huurauto, maar veeleer als complementair aan autoverhuur. Een deelauto is meestal een aanvulling op het OV of vervanging van de tweede of derde auto’, tekent Bovag aan. Volgens de branchevereniging gaat de huurauto naast de deelauto een grote rol spelen in de transitie van bezit naar gebruik. ‘Het is belangrijk dat beleidsbepalers de huurauto ook daadwerkelijk gaan zien als een vorm van flexibel vervoer. De focus ligt nu te veel op de deelauto. Terwijl een huurauto feitelijk ook een deelauto is.’