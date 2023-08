En weer doet een penningmeester een greep uit de kas

Tennisvereniging Wolfsbosch uit Vught heeft financiële problemen omdat de penningmeester er met de kas vandoor is. De club wil niet onthullen om hoeveel geld het gaat, maar laat in een verklaring weten dat de fraude ‘substantieel’ is. Tegen de inmiddels afgetreden penningmeester is aangifte gedaan.

Donderdag 24 augustus houdt Wolfsbosch een ingelaste bijzondere ledenvergadering om leden bij te praten over de toekomst van de club. Tot dat moment doet de clubleiding geen mededelingen over de aard en de omvang van de fraude. In een brief aan de leden laat de voorzitter weten dat de fraude zich ‘buiten het zicht van de financiële administrateurs van de vereniging’ heeft afgespeeld. ‘Op dit moment zijn we met een afvaardiging van het bestuur, administratie en externe hulp bezig om alle informatie boven water te krijgen. Er is een eerste aangifte bij de politie gedaan en er worden vervolgtrajecten ingezet’, aldus de voorzitter.

Naam verwijderd

De naam van de penningsmeester is van de website verwijderd. Maar het zou gaan om een financial controller die sinds vorig jaar bij een groot technisch bedrijf in de regio werkt. Op de LinkedIn-pagina van de desbetreffende man, die achter in de twintig is, valt te lezen dat hij zijn afstudeeropdracht deed bij een MKB-accountantskantoor uit de top 20. Hij neemt zijn telefoon niet op. De man zou de fraude inmiddels bekend hebben, maar de politie doet daarover geen mededelingen.

Het bestuur denkt dat het de problemen te boven zal komen. De club is financieel gezond, schrijft de voorzitter. ‘Daarbij kunnen we jullie hulp in de vorm van kennis en kunde en wellicht ook in financiële zin, nu meer dan ooit, goed gebruiken’, roept het bestuur op in een brief aan de 1100 leden van de club.

Komt vaker voor

Het komt regelmatig voor dat penningmeesters van (sport)verenigingen een greep uit de kas doen. Omdat besturen veelal op basis van vertrouwen opereren, is er weinig toezicht. Gebrek aan financiële kennis bij medebestuurders maakt het extra makkelijk om te frauderen. Opinieweekblad De Groene Amsterdammer reconstrueerde dat in de periode 2013-2020 minstens 260 penningmeesters van verenigingen geld achteroverdrukten. In totaal werd voor 40,7 miljoen euro weggesluisd. De gemiddelde fraudeur is een man (78 procent van de gevallen) van in de vijftig. Hij beheert de financiën van een sportclub (51 keer), een religieuze (23) of een buurtvereniging (21). Hij kan 44 maanden onopgemerkt zijn gang gaan tot medebestuurders of opvolgers het bedrog ontdekken. Het vaakst woont hij in Drenthe: die provincie telt per honderdduizend inwoners 3,4 gepakte penningmeesters, zo becijferde de Groene Amsterdammer.

Bron: Brabants Dagblad, Groene Amsterdammer