Fiscus heft voorrang helpdesk intermediairs op bij drukte

De Belastingdienst gaat de voorrang voor de Helpdesk Intermediairs rond drukkere dagen opheffen. Daarmee moet de BelastingTelefoon voor iedereen goed bereikbaar blijven, aldus de fiscus. ‘Het gaat om de dagen waarop veel vragen binnenkomen over de kwartaalaangifte en de naheffingsaanslag btw.’

Er zijn per jaar acht periodes van drie dagen aangemerkt als ‘druk’. ‘We willen intermediairs én ondernemers zo goed mogelijk informeren. Dat doen we op belastingdienst.nl, maar ook door bijvoorbeeld specifieke informatievoorziening voor startende ondernemers, het attenderen op het op tijd aanvragen van eHerkenning en het meesturen van extra informatie bij een naheffingsaanslag. Hierdoor hoeven minder ondernemers de BelastingTelefoon te bellen. Helaas zijn deze maatregelen nog niet voldoende om ook goed bereikbaar te zijn tijdens de drukke dagen.’

Deze week al de eerste drukte

Intermediairs kunnen uiteraard nog steeds bellen naar de helpdesk. ‘Maar het kan zijn dat u op bepaalde, drukke dagen wat langer moet wachten dan normaal.’ Voor het komende halfjaar zijn de drukke dagen bepaald en de eerste serie is al gearriveerd: die is van 29 tot en met 31 augustus. De volgende reeks is van 27 tot en met 31 oktober (er zit een weekend tussen), dan volgt 24 tot en met 28 november. Begin volgend jaar geldt van 29 tot en met 31 januari geen voorrang voor de helpdesk en een maand later is dat van 23 tot en met 27 februari.