Accountant rookt de lekkerste paling van Nederland

Accountants zijn veelzijdig. Dat bewijst maar weer Jan Vis, die (what’s in a name) afgelopen weekend Nederlands kampioen palingroken is geworden in Kortenhoef.

Vis geeft in het dagelijks leven leiding aan zijn accountantskantoor Accofis in Bilthoven. Hij woont in Loosdrecht, maar is ook vijftien jaar inwoner van Kortenhoef geweest. Vis wist op het 28e NK Palingroken de meest smaakvolle paling te produceren van de tachtig deelnemers. Dat is volgens hem ‘uniek’. ‘Meestal komen de winnaars uit echte vissersdorpen als Enkhuizen, Spakenburg of Harderwijk. Die professionals roken duizend kilo in de week, wij zeven, acht keer per jaar.’

Hete ton

De winst heeft hij misschien te danken aan een proces dat in de ton anders verliep dan gepland: ‘Ik heb een keer alle recepten die ik kon vinden op een rijtje gezet en daar mijn eigen recept uit gedestilleerd. Maar de bedoeling was dat het in de ton ongeveer zestig, zeventig graden bleef, maar hij werd negentig. Ja, er komen mensen langs een biertje drinken en je wordt afgeleid hè.’ Nummer vijftien Rob Schouten had ook een temperatuur van rond de negentig graden: ‘Als hij te heet wordt, gaat het te snel. Ze moeten ongeveer anderhalf uur tot een uur en drie kwartier roken. Hoe je weet dat ze gaar zijn? Je moet de dikste net achter de kieuwen knijpen en als je dan de graat voelt is hij gaar. Dan zijn de dunnere ook goed.’

Maar ondanks de hoge temperatuur produceerde Vis dus de winnende smaak. Hij is trots: ‘Er is zo’n groot bord met alle winnaars van de afgelopen jaren erop. Ik kom nu tussen die helden te staan. Dat is toch wel het ultieme.’ Vis is van meer markten thuis: hij kreeg als penningmeester van de Loosdrechtse Stichting SLOEP, die festiviteiten organiseert, dit jaar al een lintje en houdt zich ook bezig met professionele audiotechniek en waterskiën.

Bron: De Gooi- en Eemlander