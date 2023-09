Personalia | Elke Klaassen nieuwe COO PIA Nederland

Elke Klaassen is sinds 1 september actief in de rol van COO bij PIA Group Nederland.

Elke Klaassen heeft ‘een brede end-to-end ervaring in operations, waar data en digitalisering als een rode draad doorheen lopen’, licht PIA toe. “Hoe kunnen we dingen slimmer doen, is het vertrekpunt bij elke uitdaging die ik aanga”, vertelt ze daarover. Haar carrière leidde onder meer via The Boston Consulting Group, de Lemann Foundation in Brazilië en Flexport, een digitale disrupter in logistiek. Daar was ze verantwoordelijk voor MKB Europa en zocht ze bij de opzet van processen continu naar schaalvoordelen waar alle klanten van konden profiteren.

“In die zin sluit de stap naar PIA Group naadloos aan op mijn vorige ervaring”, vertelt Klaassen. “Ook hier is MKB de belangrijkste doelgroep. En de centrale ondersteuning van het lokale ondernemerschap biedt veel kansen voor onder meer digitalisatie, kwaliteitsbeleid en rekrutering. Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging en ben ervan overtuigd dat we alle troeven in handen hebben om, net als in België, op korte termijn door te groeien naar een leidende positie binnen het MKB-segment. Samenwerking is de sleutel tot succes in dit groeiende partnership en dat staat centraal in mijn aanpak. Ik kijk er naar uit om PIA Nederland verder uit te bouwen met Ewout Brouwers en de rest van het team.”

Foto: v.l.n.r. Ewout Brouwers, Elke Klaassen.