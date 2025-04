Bedrijfsleven stoot meer in plaats van minder CO2 uit

Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit. In totaal hebben Nederlandse bedrijven in het Europese emissiehandelssyteem (EU ETS) in 2024 zo’n 1,8 miljoen ton CO2 meer uitgestoten dan in 2023. Dat is een toename van 2,9%. De laatste zeven jaar was alleen sprake van forse dalingen, met uitzondering van 2021. In dat jaar ging de uitstoot licht omhoog na het eerste covid-jaar.

Luchtvaart naar recorduitstoot

Nederland valt met de uitstootpiek uit de toon: in heel Europa hebben bedrijven 5% minder CO2 uitgestoten. De luchtvaart maakte het nog het meest bont: daar ging de uitstoot met 17% omhoog naar 3,1 miljoen ton CO2. “Dit is daarmee de hoogste uitstoot van de luchtvaartsector ooit, 200.000 ton CO2 meer dan in 2019. De luchtvaartmaatschappijen hebben weliswaar meer biobrandstoffen ingezet, waarvan de uitstoot niet meetelt voor het EU ETS, maar dat is met 1,4% van de uitstoot niet genoeg om het hogere aantal vluchten te compenseren.”

In de cijfers zijn alleen de Europese vluchten opgenomen en niet de (meer vervuilende) intercontinentale vluchten.

Industrie stoot iets meer uit

De uitstoot van de industrie – waar we praten over veel hogere totalen – is gestegen met 1,2 miljoen ton CO2. De grootste verandering is te zien bij Tata Steel, dat in 2023 met 4,5 miljoen ton relatief weinig had uitgestoten door onderhoud aan een hoogoven. Tata’s uitstoot was in 2024 weer op het niveau van 2022: 5,9 miljoen ton CO2. Bij de rest van de industrie zijn geen grote verschuivingen te zien: olieraffinaderijen hebben iets minder uitgestoten en de chemische industrie iets meer. “In die laatste sector is bij een aantal bedrijven een voorzichtig herstel van productie te zien na twee jaar forse krimp door de gascrisis.”

Dunkelflaute

De energiesector was in afgelopen jaren aanjager van de uitstootdaling, maar noteerde in 2024 een uitstoot die vrijwel gelijk was aan die in 2023. “Voor een deel is dit veroorzaakt door de zogeheten Dunkelflaute (periode met bewolking, zonder wind) aan het einde van het jaar. Toen hebben kolen- en gascentrales meer productie gedraaid, om de weggevallen zon- en windenergie te compenseren.”

Over het hele jaar gezien hebben de vier Nederlandse kolencentrales juist minder elektriciteit geproduceerd en een miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan in 2023. Ten slotte speelt de hogere productie van Tata Steel ook een rol in de uitstoot van de energiesector. “Er zijn namelijk twee energiecentrales, Vattenfall Power Velsen en Vattenfall Power IJmond, die onder andere stoom produceren die door Tata Steel wordt gebruikt in de staalproductie. Beide centrales hebben samen dit jaar 1,2 miljoen ton CO2 meer uitgestoten dan in 2023.”

Afvalverbranders

Twee sectoren deden voor het eerst deel aan het EU ETS. De twaalf Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties blijken samen goed te zijn voor 2,3 miljoen ton CO2; de cijfers van mede-nieuwkomer zeevaart zijn nog niet bekend.