Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden

Corina de J. uit Tiel beloofde beleggers rendementen tot 200 procent per jaar. Het bleek oplichting. De vrouw zit sinds 24 augustus in hechtenis. Ze krijgt van het Openbaar Ministerie toestemming gedupeerden te helpen 56 miljoen euro terug te halen.

Volgens de FIOD zit de vrouw achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om geld in de producten te steken. Die zouden een jaarrendement van 200 procent opleveren. ‘Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud,’ aldus de FIOD. Tegelijk met de vrouw werden een man (31) uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Tiel aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van witwassen en verduistering.

Beperkingen

De vrouw, Corina de J, verblijft in de Penitentiaire Inrichting (PI) Utrecht. Ze zit in beperking, wat betekent dat haar contacten met de buitenwereld tot een minimum zijn beperkt. Nu is er toch een manier gevonden om ‘een uitzondering’ te maken op deze situatie, bevestigt Danny Snijders aan het FD. Snijders treedt op namens een groep gedupeerde beleggers. Corina de J. kan niet zelf inloggen op een pc en een mail versturen, maar zal inlogcodes afgeven aan iemand die dat namens haar gaat doen.

Mugan markets

Op die manier hoopt Snijders dat er geld is terug te vinden dat de Tielse boekhoudster heeft gesteld bij een illegale online broker. Het zou gaan om in totaal 56 miljoen euro. De bedoeling is dat een derde persoon via het account van De J. de broker sommeert het geld vrij te geven. Volgens het FD was Corina de J. als manager verbonden aan Mugan Markets, een online broker gevestigd op een eilandengroep in de Stille Oceaan. Beleggers lieten De J. geld beleggen, maar konden daar zelf niet bij tenzij ‘beheerder’ De J. daar toestemming voor zou geven. Nu De J. in beperkingen zit, kunnen er geen transacties worden gesloten of gelden worden opgenomen. Meerdere investeerders zagen dat de omvang van hun accounts de afgelopen weken slonk of in de min kwamen.

Bron: FD