Kaag: ‘Hogere bankenbelasting slecht voor concurrentiepositie’

Een hogere bankenbelasting ondergraaft de concurrentiepositie van Nederlandse banken ten opzichte van branchegenoten in andere Europese landen, waarschuwt demissionair minister Kaag (Financiën) in de Financial Times. Zij vindt het voorstel van onder meer haar partij D66 een verkeerd signaal aan het bedrijfsleven.

GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en D66 willen met een hogere bankenbelasting 350 miljoen euro extra ophalen om in koopkrachtmaatregelen te steken. Ze willen ook een belasting invoeren op aandeleninkopen door beursgenoteerde bedrijven en een hogere heffing op verdiensten uit vermogen. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich donderdag achter het voorstel, waarna de aandelen van banken als ABN Amro en ING vrijdag zo’n 4 procent daalden op de beurs.

Kosten doorbelast aan consument

Ook minister-president Rutte en economieminister Adriaansens vinden de voorstellen een slecht plan. Bankenvereniging NVB staat vanzelfsprekend evenmin te juichen bij de verhoging, die de bankenbelasting met 80 procent omhoog jaagt. ‘De Kamermotie waarin dit wordt voorgesteld, heeft een opbrengst op korte termijn, maar leidt tot groot verlies op langere termijn. Nederland wordt onaantrekkelijker als vestigingsplaats, waardoor achteloos economische belangen in gevaar worden gebracht. Het is naïef om te denken dat de samenleving profiteert van deze lastenverzwaring. Hogere kosten voor bedrijven leiden ook tot hogere kosten voor consumenten. Als bedrijven om deze redenen ons land verlaten en andere zich hier niet vestigen, loop je grote belastingopbrengsten mis. Het is pennywise, pound foolish,” zegt NVB-voorzitter Medy van der Laan.

Aandeleninkoop tegen 15 procent belast

Kaag gaat haar bedenkingen naar voren brengen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen volgende week. Voor koopkrachtreparatie willen de linkse partijen ook belasting gaan heffen op de inkoop van eigen aandelen. Die moet net zo hoog zijn als het tarief van 15 procent dat wordt toegepast op dividenden; dat zal naar verwachting 1,2 miljard euro in het laatje brengen. Ook inkomsten uit vermogen en deelnemingen in bedrijven worden zwaarder belast, wat nog eens 450 miljoen euro moet opleveren.

