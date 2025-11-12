Tijdelijke regeling benoeming accountant in voorstel implementatie CSRD verlengd

Demissionair Financiën-minister Heinen heeft een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt een aantal fouten hersteld, zoals een foutieve verwijzing naar de Auditverordening en een onjuiste verwijzing naar de Wta. Eerder was opgenomen dat het niet opnemen van duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag strafbaar wordt gesteld; dat is nu uitgebreid met het niet openbaar maken van die informatie in het bestuursverslag.

Verlenging door onzekerheid

Meest inhoudelijke aanpassing is dat de tijdelijke regeling voor de benoeming van de accountant die de duurzaamheidsrapportering moet onderzoeken, wordt uitgebreid naar boekjaar 2026. De tijdelijke regeling houdt in dat commissarissen of bestuur ook nog op een later moment, na de algemene vergadering, een accountant kunnen benoemen. “Op het moment van schrijven van deze nota van wijziging is nog onduidelijk waartoe de richtlijnvoorstellen uit het Omnibus-pakket van de Europese Commissie uit februari 2025 die de CSRD inhoudelijk aanpassen, uiteindelijk toe leiden. Het kan daardoor zijn dat ondernemingen in onzekerheid verkeren of zij onder de CSRD-verplichting zullen vallen of niet en daaraan voorafgaand een accountant voor die rapportering moeten laten benoemen door de algemene vergadering. Daarom wordt voorgesteld de tijdelijke regeling met een boekjaar uit te breiden.”

Ook vervallen regeling doorgeschoven

Het vervallen van de tijdelijke regeling is daardoor ook aangepast en doorgeschoven naar 1 januari 2029. “Daarmee is ook nog zekerheidshalve 2028 meegenomen waarin de laatste jaarrekening die onder de tijdelijke regeling kan vallen, gepubliceerd dient worden. Indien een onderneming immers een boekjaar heeft dat loopt van 1 december 2026 tot 1 december 2027, dient die jaarrekening gepubliceerd te worden uiterlijk 30 november 2028. Ook is het artikel in dat geval nog relevant voor de algemene vergadering in 2028 waarin de duurzaamheidsrapportering over 2026-2027 ter tafel ligt en de accountant bevraagd kan worden.”

Overlap Wijzigingswet en CSRD vermijden

Met twee nieuwe artikelen wordt verder overlap voorkomen in het geval de Wijzigingswet accountancysector eerder in werking treedt dan het wetsvoorstel ter implementatie van de CSRD of vice versa. “De Wijzigingswet accountancysector heeft in artikel 18, tweede lid, Wta, verduidelijkt dat de accountantsorganisatie naast de accountant verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de wettelijke controle. Omdat regels voor externe accountants en accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten ook gaan gelden in het kader van het assurance-onderzoek van de duurzaamheidsrapportering, ligt het voor de hand artikel 18 Wta zo aan te passen dat de medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisaties ook ziet op de kwaliteit van het assurance-onderzoek van de duurzaamheidsrapportering. Tot slot wordt geregeld dat de door de Wijzigingswet accountancysector geïntroduceerde regels voor de tuchtrechtelijke maatregel van binding aan bijzondere voorwaarden in de Wet tuchtrechtspraak accountants ook betrekking hebben op de (tijdelijke) doorhaling van de aantekening voor het uitvoeren van assurance-onderzoek van de duurzaamheidsrapportering.”