Omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een verlies uit aanmerkelijk belang kan worden omgezet in een belastingkorting als op het moment van het verzoek om omzetting opnieuw sprake is van een aanmerkelijk belang.

Daarnaast is de vraag beantwoord of de belastingkorting ook kan worden verrekend bij onherroepelijk vaststaande aanslagen inkomstenbelasting.

Aanleiding

X heeft een aanmerkelijk belang in X BV. In 2016 wordt deze bv geliquideerd. Als gevolg hiervan is voor X in 2016 sprake van een verlies uit aanmerkelijk belang. In de jaren 2017 tot en met 2021 heeft X geen aanmerkelijk belang. In de loop van 2022 verkrijgt X aandelen in Y BV en heeft X weer een aanmerkelijk belang. In 2022 verzoekt X het verlies uit aanmerkelijk belang van 2016 om te zetten in een belastingkorting zoals bedoeld in artikel 4.53 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). De aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren tot en met 2021 staan onherroepelijk vast.

Vragen

Kan X in 2022 een verzoek doen voor het omzetten van het verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting? Zo ja, kan X de belastingkorting verrekenen in de jaren 2018 tot en met 2021?

Antwoorden

Ja, X voldoet in de jaren 2018 tot en met 2021 aan de voorwaarden van artikel 4.53 Wet IB 2001. Dat X op het moment van indienen van het verzoek een (nieuw) aanmerkelijk belang heeft doet hier niet aan af. Ja, ambtshalve vermindering van de aanslagen 2018 tot en met 2021 is mogelijk, tenzij vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Bij het gepubliceerde standpunt is ook een nadere beschouwing opgenomen.