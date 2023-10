PinkWeb komt met Wwft en KYC-oplossing

PinkWeb lanceert op donderdag 12 oktober een nieuw product: PinkWeb Comply. Hiermee kunnen bedrijven hun KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter inrichten, aldus PinkWeb. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo voldoen bedrijven beter aan de vereisten die volgen uit de Wwft.

Gebruikers kunnen in slechts vijf minuten de KYC- en AML-check (Anti Money Laundering) uitvoeren. Dit levert volgens PinkWeb een tijdsbesparing op tot 95%. Vanuit diverse databronnen wordt informatie over klanten bij elkaar gebracht en klanten leveren zelf eenvoudig alle benodigde informatie online aan. Dat bespaart veel tijd en de uitwisseling van gevoelige data vindt op verantwoorde en veilige wijze plaats. Jelmer Nieuwenweg, Managing Director Visma | PinkWeb, zegt: ‘De strikte Wwft wetgeving is er met een goede reden. Er ontbraken nog echt goede tools om snel en makkelijk aan de vereisten te voldoen. Daarom hebben we samen met enkele klanten aan deze productlancering gewerkt.’

Continue monitoring

Bij het KYC-proces is het van belang om continu te controleren of er relevante wijzigingen zijn bij klanten die een nieuw klantonderzoek en risico-afweging vereisen. PinkWeb Comply houdt bij wanneer een nieuwe customer due diligence dient plaats te vinden en controleert continu of er wijzigingen zijn in de bedrijfsstructuur en of er negatieve media-aandacht is over een bedrijf of haar bestuurders. In dat geval wordt een signaal gegeven om opnieuw een onderzoek bij de klant te starten.

Rijke databronnen

Gebruikers kunnen met PinkWeb Comply essentiële informatie over hun klanten verzamelen, de bedrijfsstructuur in kaart brengen, en PEP- en RCA-screenings uitvoeren. Hierbij wordt sneller duidelijk of een klant of een naaste een Politiek Prominent Persoon is. Daarnaast biedt het systeem een automatische indicatieve risico-inschatting, waarmee gebruikers hun assessments kunnen afronden. In de gebruikersvriendelijke interface en door integraties met CRM-systemen houdt je overzicht op de actuele situatie bij elke klant.