Joost Toes (Wea Deltaland) treedt toe tot bestuur SRA

De leden van vereniging SRA hebben dinsdag tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de voordracht en benoeming van Joost Toes AA als bestuurslid. Van Paul Dinkgreve en Roland Ogink werd na vele jaren afscheid genomen.

Bestuursvoorzitter Diana Clement is verheugd over de toetreding van Toes tot het bestuur: “Binnen SRA vinden we diversiteit in alle geledingen van belang, ook in het bestuur. Joost brengt die frisse, onbevangen blik en kritische geest mee, die van belang is om de volgende stappen te kunnen zetten naar een toekomstbestendige, relevante en betekenisvolle vereniging.”

Joost Toes

Joost Toes AA (1984) is sinds 1 januari 2022 vennoot bij Wea Deltaland. Naast zijn rol als kantoorleider van de vestiging Oud-Beijerland, adviseert en begeleidt hij op dagelijkse basis klanten vanuit de multidisciplinaire mkb-praktijk. Toes wil zich ook inzetten voor het algemene belang van SRA-accountantskantoren en voor een vitaal en toekomstbestendig beroep. “We staan de komende jaren als accountantskantoren én beroep voor een aantal grote uitdagingen. Eén van de grootste uitdagingen waar wat mij betreft de focus op moet liggen, is het aantrekkelijker maken van de opleidingen en ons mooie beroep voor de jeugd. Ieder kantoor heeft op dit moment te kampen met een tekort aan personeel. Mijn wens en inzet is om er enerzijds voor te zorgen dat meer jongeren de keuze maken voor een studie accountancy en dan gaan werken bij een SRA-kantoor.”

Tegendruk op regeldruk

“Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de toenemende regeldruk op accountants wordt afgevlakt of zoveel mogelijk wordt verminderd”, vindt Toes. “Ik denk dat SRA hier namens de leden een belangrijke rol kan vervullen. In dat kader vind ik het belangrijk om stakeholders waaronder de NBA en de AFM te betrekken bij de uitdagingen waarvoor we staan, partijen – inclusief onszelf – bij de les te houden en kritisch te zijn op bestaande en nieuwe regelgeving. De vraag waarom het zo leuk is om bij een SRA- accountantskantoor te werken moet hierbij voorop staan, zodat we voor onze leden van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Afscheid

Bestuursvoorzitter Clement stond tijdens de Algemene Ledenvergadering ook kort stil bij de vertrekkende SRA-bestuursleden, Paul Dinkgreve en Roland Ogink. “Vandaag nemen we formeel afscheid van één van de nestors van SRA. Vanaf 1990 is Paul verbonden aan SRA, meer dan 25 jaar als bestuurslid en 14 jaar als bestuursvoorzitter. Met Roland heb ik acht jaar nauw mogen samenwerken op diverse dossiers. Van beiden nemen we afscheid met een lach en een traan. We zijn Roland en Paul veel dank verschuldigd voor hun jarenlange, (vak)inhoudelijke en pragmatische bijdragen aan onze vereniging.”