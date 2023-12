Column | Spreek je uit!

Dit voorjaar werd de Expertgroep door de Kwartiermakers aangesteld. Een onderdeel van het advies moest gaan over de wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam.

Ik loop al een aantal jaren mee in onderdelen van de accountantsopleiding. Hierdoor ontwikkelde ik zelf een visie bestaande uit twee pijlers:

1. Conceptueel denken en analyseren

Bij conceptueel denken bedoel ik kennis op een abstracter niveau plaatsen. Hiermee leren we geen trucjes. Met analyseren doel ik op de professioneel kritische instelling en het aanwakkeren van de ‘eager to learn-houding’: Waarom ga ik iets onderzoeken? Welk onderzoek doe ik dan? Wat zeggen de uitkomsten mij? Wat doe ik met de uitkomsten? Wanneer weet ik voldoende? Wat is dan mijn oordeel?

2. Persoonlijke ontwikkeling

In ons beroep en de omgeving waarin we werken is het belangrijk dat je gewoonweg ‘nee’ kunnen zeggen. Natuurlijk denk ik dan aan klantsituaties, maar ook intern is dit van zeer grote meerwaarde. Ook het ontdekken van de intrinsieke motivatie en de passie voor het beroep zijn onderdeel van deze pijler.

Natuurlijk ben ik heel blij te lezen dat in het verslag van de Expertgroep Persoonlijke ontwikkeling in de vorm van vaardigheden en (beroeps)houding terugkomt.

Bij de presentatie van het slotrapport van de Kwartiermakers sprak Chris Fonteijn, in het interview met BusySeasonTalks, het volgende uit (𝘤𝘪𝘵𝘢𝘢𝘵): “Laat je niet uit het veld slaan, heb zelfvertrouwen, weet dat je een echt goed relevant maatschappelijk belangrijk beroep doet, laat je van je beste kant zien en doe je waffel open!”

Een uitspraak waar ik helemaal achtersta!

In mijn begeleiding zie ik dat het laten horen van een mening (‘je waffel opendoen’) vaak lastig is. Daar zijn zelfvertrouwen en lef voor nodig. En precies dat is waar ik zie dat (aankomend) accountants nog kunnen groeien.

Het voelt vaak als een hoge drempel om een andere mening aan een leidinggevende te vertellen. Laat staan haar/hem aan te spreken op gedrag. Ook zie ik dat trainees het lastig vinden om voor zichzelf op te komen. Hoe bewaak je de balans tussen werk en privé? Hoe zorg je ervoor dat je ‘nee’ zegt als extra werkzaamheden echt niet in je agenda passen?

Ik vind het belangrijk dat we deze aspecten veel meer als rode draad meenemen. Enerzijds om (aankomend) accountants voldoende inzicht in zichzelf te geven zodat ze kunnen groeien. Anderzijds om ons mooie vak die toekomst te geven die het verdient.

Laten we met elkaar die cultuur creëren dat eenieder zich uit durft te spreken. Heb jij voldoende lef om je echt uit te spreken?

Ik ben Martine Cranendonk, mentor van (aankomend) accountants en ik begeleid onder andere trainees in het referaat-traject van de praktijkopleiding. Vanaf 2024 schrijf ik maandelijks een blog voor AccountancyVanmorgen over mijn ervaringen en visie op persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk meer met elkaar te delen over thema’s zoals durven, hulp vragen en grenzen stellen. Ik ben ervan overtuigd als we dat doen, dat het dan veel meer normaal wordt. En dat draagt bij aan een cultuur waarin iedereen haar/zijn mening echt mag geven.

Benieuwd naar mijn inzichten en tips op deze thema’s? Ik deel ze in mijn e-book die rond 20 december uitkomt. Stuur een mail naar martine@buro-lobke.nl en ik zorg ervoor dat je hem ontvangt.