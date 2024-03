Zo word je een moderne, datagedreven accountant

Met de komst van de cloud wordt technologie toegankelijker voor het grote publiek. Tegelijkertijd is er in de accountancybranche een belangrijke ontwikkeling gaande en dat is dat steeds meer data-uitwisseling gestandaardiseerd wordt. Denk hierbij aan uitwisseling van jaarrekeningen, auditfiles en bankbestanden waar afspraken over gemaakt worden zodat data zoveel mogelijk op een uniforme manier uitgewisseld kan worden. Dit schept de ideale condities om informatiebronnen zelf, zo veel mogelijk uniform en geautomatiseerd, te gaan ontsluiten en een eigen analyse-omgeving op te zetten.

Waarom zou je energie steken in het opbouwen van een eigen analyseomgeving? De accountant heeft vaak al een hoge werkdruk en heeft misschien niet de vaardigheden van een dataspecialist. De reden om hier wel tijd en energie in te steken is omdat het op de lange termijn veel oplevert. We noemen hieronder een aantal voordelen.

Pak de regie

Als accountant zit je zelf aan de knoppen. Jij bepaalt wat je nodigt hebt, welke data relevant is en welke niet. Wil je berekeningen op een andere manier doen, wil je data vanuit een andere perspectief bekijken, jij bepaalt en jij weet hoe je jouw klant het beste kan bedienen.

Afhankelijkheid van derde partijen wordt kleiner. De data wordt verzameld in een eigen omgeving. Jij bepaalt welke data wordt toegevoegd en welke niet. Je hoeft niet weken te wachten op een derde partij die dat vervolgens weer met verschillende andere partijen en klanten moet afstemmen.

Altijd toegang tot jouw data. Data hoeft niet op aanvraag beschikbaar worden gesteld. Zodra de data in jouw analyse-omgeving ingeladen is, is het altijd direct beschikbaar. Voorkom dat je ‘gegijzeld’ wordt door softwareleveranciers. Door data zelf op te slaan houd je de beschikking over de data ook wanneer software contracten worden beëindigd.

Strategie

Data uit verschillende bronnen combineren. In de praktijk is data vaak gefragmenteerd opgeslagen. Een accountant krijgt te maken met veel verschillende applicaties en verschillende bestandsuitwisselingen. Al deze data verzamelen is tijdrovend en kan ook zeer foutgevoelig zijn. Wat als je deze data geautomatiseerd in een eigen analyse platform kan ontvangen?

Efficiency

Repeterend werk wordt geautomatiseerd zodat je kan focussen op de echte waarde. Wie zit er niet uren in Excel data te prepareren, draaitabellen te verversen, macro’s op nieuw te draaien etc. Hoe fijn zou het zijn als je het repeterende werk kan automatiseren, zodat je meer tijd over houdt voor andere belangrijke werkzaamheden?

Kwaliteit controles verbeteren. Door controles te automatiseren kunnen twee voordelen worden behaald: er kunnen grotere hoeveelheden data gecontroleerd worden, daarnaast kan de kwaliteit van controles verbeterd worden. Doordat er minder handmatig gecontroleerd wordt gaat de foutmarge omlaag en ook kunnen nieuwe technieken zoals AI en machine learning controles aanzienlijk verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan fraude detectie op basis van slimme algoritmes.

Met een juiste kostenbeheersingsstrategie zijn de consumptie kosten in een cloud oplossing laag te houden. We horen vaak dat organisaties bang zijn dat kosten in een cloudomgeving heel hard kunnen oplopen. Daar hebben ze niet direct ongelijk in, maar met de juiste maatregelen en inrichting kunnen kosten wel degelijk laag gehouden worden.

Mogelijkheid om veel meer data te verwerken. De toename van data zorgt er voor dat traditionele oplossingen niet meer werken. Een schaalbare, cloudgebaseerde analyse-omgeving maakt het mogelijk om analyses op grote schaal te doen.

Gevolg

De moderne accountant pakt zelf de regie, heeft toegang tot data wanneer nodig en heeft de vaardigheden om data-analyses uit te voeren. Datagedreven werken is wat ons betreft de toekomst. Er zijn veel discussies gaande bij bedrijven of ze de stap moeten maken naar (meer) data-gedreven werken. Is dit wel nodig? Daar hebben wij een simpel antwoord op: ja dat is nodig. De wereld draait om data, en er komt alleen maar meer data bij. We zitten midden in een transitie waarin elk bedrijf nu of in de nabije toekomst datagedreven zal gaan werken. Medewerkers die daar niet in mee willen, maar ook organisaties die daar niet in mee willen zullen steeds minder relevant worden. Het moment is nu, ook in de accountancybranche, om daar op in te haken.

Ben je benieuwd welke stappen je kunt zetten om een moderne, datagedreven accountant te worden? Download hier de whitepaper van Yellow Arrow en kom het te weten.