Lavide hoopt met hulp van Cypriotische accountant sneller van strafbankje te komen

Het kleine beursfonds Lavide is samen met het Cypriotische accountantskantoor GCP Auditors Ltd. aan het onderzoeken of het nog mogelijk is om de jaarcijfers 2023 door dat kantoor te laten controleren. Daarmee zou Lavide namelijk al eerder van het strafbankje van Euronext mogen. Dat meldt het beursfonds in een verklaring op de eigen site.

Lavide is een van de kleine beursfondsen in Nederland die lange tijd geen controlerend (OOB-)accountant konden vinden. Acht beursgenoteerde bedrijven dreigden daardoor zelfs hun notering kwijt te raken. Maar investeringsmaatschappij Value8 van CEO Peter Paul de Vries kwam met een creatieve oplossing door het Portugese accountantskantoor CFA aan te stellen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarna volgden meer fondsen zonder accountant dat spoor, en werd met onder andere het Cypriotische GCP een oplossing gevonden. Die buitenland-routes konden wel op de nodige kritiek rekenen.

Het Cypriotische GCP gaat de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding controleren. Marc Lodder van het Amsterdamse Audit Next is de Nederlandse accountant die voor het accountantskantoor aan de slag zal gaan.

Lavide meldt nu bij de bekendmaking van het jaarverslag 2023 dat het onboardingsproces met GCP is gestart. Ook wordt dus bekeken of de jaarcijfers 2023 nog door het Cypriotische kantoor kunnen worden gecontroleerd. “Volgens de notice van Euronext Amsterdam behoeft Lavide pas een accountantsverklaring bij het boekjaar 2024 toe te voegen. Zolang Lavide geen jaarverslag met accountantsverklaring publiceert zal Lavide op de strafbank genoteerd blijven. Lavide zal trachten eerder compliant te zijn, en hoopt de strafbank te kunnen verlaten zodra 2023 door GCP beoordeeld en goedgekeurd is.”