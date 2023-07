VEB: aanstelling Portugees accountantskantoor Value8 kan niet door de beugel

Beleggersvereniging VEB toont zich buitengewoon kritisch op de aanstelling van het Portugese accountantskantoor CFA als controlerend accountant bij de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8. Wat de beleggers betreft kan die aanstelling niet door de beugel. De VEB heeft ‘ernstige bedenkingen’, reageert de vereniging in een uitgebreide verklaring. De VEB heeft Value8 daar afgelopen week in aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) per brief van op de hoogte gesteld.

Geen mandaat aandeelhouders

De bevoegdheid om de opdracht voor de controle van de jaarrekening aan een bepaald accountantskantoor te verlenen ligt bij de aandeelhouders, beargumenteerd de VEB: ‘Kern van de bezwaren van de beleggersvereniging is dat de Europese regelgeving (Audit Verordening) en de Nederlandse wet voorschrijven dat het aan de ava is om de opdracht voor de controle van de jaarrekening aan een bepaald accountantskantoor te verlenen. Die bevoegdheid kan de aandeelhoudersvergadering niet via een machtiging ‘weggeven’ aan de commissarissen van een beursonderneming. Het investeringsfonds met een notering aan de Amsterdamse lokale markt gaat met een bocht om de ava heen. Dat doet het bedrijf door een vorig jaar in de ava gekregen machtiging te gebruiken voor de benoeming van de nieuwe boekencontroleur. Aandeelhouders hebben hun wettelijke bevoegdheid tot aanstelling van de controleopdracht aan Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) daardoor niet kunnen gebruiken. Om die reden is de benoeming volgens de VEB niet rechtsgeldig.’

Kritiek Portugal-route

De beleggersvereniging informeert de achterban bovendien over de kritiek die Value8 de afgelopen tijd te verduren kreeg op de aanstelling van CFA. Value8 had lange tijd grote moeite een OOB-accountant te vinden voor de controle van de jaarcijfers, net als een aantal andere kleine beursfondsen. De investeringsmaatschappij dreigde daardoor haar beursnotering te verliezen, maar kwam met een creatieve en omstreden oplossing. Het Portugese accountantskantoor CFA nam de jaarrekeningcontrole voor haar rekening. Daar kwam flinke kritiek op, want aan het Portugese accountantskantoor kunnen minder kwaliteitseisen worden gesteld dan aan Nederlandse kantoren. De NBA toonde zich bezorgd en er werden Kamervragen gesteld over de kwestie.

Weinig ervaring CFA

Volgens Value8-bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries is CFA ‘’een middelgrote accountantsorganisatie met positieve referenties en een goede reputatie bij de lokale toezichthouder”. De VEB wijst er in de verklaring echter op dat het kantoor wat beursfondsen betreft niet bepaald ervaren is: ‘CFA heeft een vergunning om beursfondsen te controleren, maar Value8 is voor zover kan worden nagegaan zijn eerste beursgenoteerde client. De Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants NBA uitte haar bezorgdheid over de komst van het Portugese kantoor naar Nederland en beleggers betwijfelen of dit een kwaliteitsimpuls is voor de Nederlandse accountancy.’

Accountantskamer

Ook wordt onder meer nog verwezen naar het feit dat voorzitter Sandra Schreuder van de Accountantskamer eerder deze week een claim van CEO Peter Paul de Vries ontkende. Volgens De Vries zag de tuchtrechter geen enkel beletsel om accountant Johan Visch aan te stellen, maar Schreuder ontkent dat de Accountantskamer zich daarover uit heeft gesproken en noemt de bewering ‘onjuist en misleidend’.