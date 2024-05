‘CSRD is gewoon je eigen rotzooi opruimen’

Simon Braaksma, lid van de werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en senior directeur Sustainability bij Philips, was betrokken bij de totstandkoming van de standaarden voor de CSRD-richtlijn. Hij benadrukt in De Telegraaf de noodzaak van duurzaamheidsrapportage: ‘Het is gewoon je eigen rotzooi opruimen en je daarvoor verantwoordelijk voelen.’

Braaksma heeft met ingang van dit jaar zelf ook met de regels te maken, maar staat daar vierkant achter: ‘Alleen winst maken is achterhaald voor een bedrijf. Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor je impact op het milieu en de maatschappij.’ Bedrijven die tegen de rompslomp en de kosten aanhikken, zijn bij hem aan het verkeerde adres: ‘Je moet de milieu- en sociale prestaties gewoon weten en er verslag van doen. Bij heel veel problemen met klimaat, biodiversiteitsverlies, gebrek aan circulaire economie en sociale ongelijkheid, hebben we het heel lang aangekeken en gewild dat bedrijven en de maatschappij hun verantwoordelijkheid wel zouden nemen. Bedrijven die dat doen zijn er wel, maar er zijn er ook die het niet doen.’

Zonder regulering gebeurt er te weinig

Braaksma benadrukt de belangrijke rol die accountants hebben. ‘De transparantie die CSRD oplevert, zorgt ervoor dat een bedrijf kan worden aangesproken op de prestaties op het gebied van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als je niet reguleert, gebeurt er gewoon te weinig.’ Hij denkt dat rapporteren voor de beursgenoteerde bedrijven prima gaat lukken, maar is bezorgd over ‘ wel geldt. Waar ik me zorgen over maak zijn ‘bedrijven die wel een grote omzet hebben, maar dat doen met acht man personeel op de boekhouding’. ‘Zonder informatie over of iemand die verantwoordelijk is voor duurzaamheid. Die hebben nog 1,5 jaar om de boel op orde te krijgen. Zij voldoen op zich ook wel als ze melden dat ze bepaalde informatie niet hebben, maar dat maakt het voor de accountant wel moeilijker om een vinkje te zetten, of voor de bank voor je financiering. Als je daar dan bij zegt: we hebben geen actieprogramma’s, we hebben niks, dan heb je wel een probleem met je geloofwaardigheid.’

Retoriek

Braaksma vindt het overdreven om te stellen dat bedrijven nu iedereen in de toeleveringsketen over alles moeten gaan bevragen: ‘retoriek en totale onzin’. ‘Philips koopt bloemen in Eindhoven, maar hoeft de bloemist echt niet te ondervragen op de arbeidsomstandigheden. Het is nodig om een impactanalyse te maken en daarop te focussen. Ik ontken niet dat het ingewikkeld is, maar het is wel heel belangrijk.’

De mildere regels in de Verenigde Staten baren Braaksma zorgen: ‘Daar hoeven emissies in de keten bij leveranciers en gebruikers niet te worden gerapporteerd. En dan nog zeggen sommige bedrijven dat ze dat te ingewikkeld vinden. Dat is bizar. Dit is niet rapporteren om het rapporteren. Het is gewoon je eigen rotzooi opruimen en je daarvoor verantwoordelijk voelen.’

Bron: De Telegraaf