Oprichters DataSnipper nestelen zich in top jonge miljonairs

De drie oprichters van DataSnipper, het automatiseringsplatform voor audit- en financiële professionals, bezetten volgens Quote de plaatsen 3, 4 en 6 in de meest recente top 100 van ‘jonge selfmade miljonairs’.

De start-up bestaat inmiddels zes jaar en wil accountants wereldwijd ondersteunen met AI. Begin dit jaar haalde DataSnipper ruim 91,3 miljoen euro op, waarmee de status van scale-up wel als bereikt mag worden beschouwd. Het geld wordt gestoken in uitbreiding naar andere terreinen als belastingadviseurs en forensisch accountants. Inmiddels zijn er 400.000 gebruikers in 125 landen, onder wie Deloitte, KPMG, EY en PwC. DataSnipper claimt dat accountants tot 90 procent van hun taken kunnen automatiseren en bovendien de kosten halveren.

Nog steeds aandeelhouders

Maarten Alblas (31) en Jonas Ruyter (32) hoorden in de kroeg iemand klagen over zijn ‘knip-en-plakwerk’ als beginnend accountant en gingen aan de slag, samen met Kai Bakker (32). Tot in 2022 waren ze de enige aandeelhouders, toen stapte Insight Partners aan boord. Begin dit jaar betaalde Index Ventures dus omgerekend ruim 90 miljoen euro voor 10 procent van de aandelen. Het trio heeft nog een groot minderheidsaandeel en wordt door Quote per persoon ingeschat op een vermogen van 140 miljoen euro.