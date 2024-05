Drie accountantskantoren samen verder met behulp van investeerder Capital A

AV top 50-spelers Verstegen en Schuiteman gaan samen met de Baarnse Meerwijk Allister Groep verder in de nieuwe coöperatie Unia. De drie accountantskantoren krijgen 51% van de aandelen in handen, private equity-partij Capital A 49%. Dat meldt het FD. Capital A is de voormalige investeringsmaatschappij van ABN Amro.

Bestuurders Koen Hoogendoorn (Verstegen) en Jorrit Koops (Schuiteman) verwachten dat Unia (unie van samenwerkende accountants & adviseurs) in de buurt van de top 20 komt te staan. Verstegen nam vorig jaar met een omzet van €32,1 miljoen plek 26 in de AV-top 50 in, Schuiteman kwam met een omzet van €16,8 miljoen uit op plek 40 in de ranglijst. De Meerwijk Allister Groep is met één vestiging een kleinere speler. De omzetcijfers uit het verleden van het Baarnse kantoor zijn niet bekend, maar de fusiepartners verwachten zelf op een omzet van ruim €60 miljoen uit te komen. De nieuwe organisatie heeft ongeveer 450 mensen in dienst.

Schaalvergroting en landelijk netwerk

Het samengaan van de drie is vooral ingegeven door de wens tot schaalvergroting, ‘vanwege investeringen die we willen doen in ICT en het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar ook om personeel te werven’. Er ontstaat zo ook een landelijk dekkend netwerk. Verstegen, dat een sterke positie heeft in de zorg en bij gemeenten, was bijvoorbeeld in het midden van het land tot nu toe nog niet echt vertegenwoordigd.

Capital A

De drie partijen verenigen zich weliswaar in de coöperatie Unia, maar blijven wel onder hun eigen naam opereren. Partner van Verstegen Koen Hoogendoorn geeft aan: ‘De eigen identiteit, autonomie en cultuur van de drie partijen blijven gewaarborgd. De bestuurssamenstelling en de dienstverlening van de afzonderlijke kantoren blijven ook gelijk. Waar mogelijk zullen we op termijn gebruikmaken van elkaars aanvullende dienstenaanbod.’

Die constructie moet ook de drempel voor verdere uitbreiding laag houden. Er lopen al diverse gesprekken, laten de partijen weten. Het partnermodel blijft overeind en Capital A krijgt ook geen meerderheidsbelang. Het is niet duidelijk hoeveel de PE-partij investeert. Capital A investeert al in diverse partijen, waaronder ook veel IT-ondernemingen. Jorrit Koops licht toe: ‘Capital A verwerft een minderheidsbelang en dat is uniek in deze markt. Op deze manier blijven we als kantoren dus autonoom. Capital A sluit goed aan bij het karakter van de gewenste samenwerking en ziet de mogelijkheden van gezamenlijke groei. De ambitie is dan ook om als platform de komende tijd verder te groeien, samen met diverse andere partijen.’

Het bestuur van Unia wordt gevormd door Koen Hoogendoorn, partner van Verstegen, en Jorrit Koops, partner van Schuiteman. De fusie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder ACM.

