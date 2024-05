Wat heeft de moderne accountantspraktijk vooral nodig?

De accountancybranche kampt met een tekort aan gekwalificeerde professionals, strengere compliance-eisen, en de opkomst van AI verandert de spelregels. Efficiëntie en technische expertise volstaan niet langer; persoonlijk leiderschap en soft skills zijn nu essentieel. Hoe navigeren we in deze tijd vol veranderingen – en blijven we vooroplopen?

De krapte op de arbeidsmarkt en de strikte compliance-eisen maken de behoefte aan meer efficiency groter dan ooit. Natuurlijk kan de implementatie van digitale oplossingen en AI ons helpen om routinematige taken te automatiseren en zo de werkdruk verlagen. Tegelijkertijd blijven de menselijke aspecten van onze dienstverlening onvervangbaar. Een klant die bij je aanklopt, zoekt nog steeds vertrouwen en advies en dat kan niet alleen door technologie worden geboden. Het doet ook een beroep op soft skills en persoonlijk leiderschap.

Soft skills uiterst waardevol

Soft skills zijn van onschatbare waarde, vooral in dit tijdperk van toenemende automatisering. Ze stellen ons namelijk in staat om de rol van ‘trusted advisor’ te behouden en zelfs te versterken. Medewerkers met goed ontwikkelde soft skills (waaronder communicatieve vaardigheden en empathie), die ook nog beschikken over een flink probleemoplossend vermogen, bepalen het verschil tussen een goed en een uitstekend accountantskantoor. Waarom? Omdat ze beter kunnen luisteren naar de klant, de vraag achter de vraag horen, beter in- en aanvoelen, beter doorvragen en daardoor tot betere oplossingen komen. Maar hoe ontwikkelen we deze vaardigheden effectief binnen onze teams? Binnen onze eigen organisatie maken we hiervoor onder andere gebruik van het DISC-model. Dit model is een effectief instrument om inzicht te krijgen in communicatie- en gedragsvoorkeuren. Het DISC-model categoriseert persoonlijkheden in vier hoofdcategorieën:

Dominant (D): gericht op resultaten, gedreven en assertief Invloedrijk (I): enthousiast, sociaal en overtuigend Stabiel (S): betrouwbaar, loyaal en geduldig Consciëntieus (C): analytisch, nauwkeurig en systematisch

Voordelen voor accountants en adviseurs

Het begrijpen en toepassen van het DISC-model biedt accountants talloze voordelen, waaronder:

effectieve communicatie: beter afgestemde communicatie met klanten en collega’s leidt tot minder misverstanden en een sterkere vertrouwensrelatie;

teamontwikkeling: teams die bestaan uit een goede mix van DISC-stijlen zijn vaak productiever en harmonieuzer;

conflictoplossing: inzicht in gedragsstijlen helpt om conflicten effectief aan te pakken en op te lossen;

zelfinzicht en persoonlijk leiderschap: persoonlijk leiderschap begint met zelfinzicht, wat leidt tot voortdurende persoonlijke en professionele groei.

Het begrijpen en toepassen van het DISC-model kan aanzienlijke voordelen opleveren voor accountantskantoren. Laten we enkele praktische toepassingen verkennen.

Effectieve communicatie

Iedere klant en iedere collega van je heeft zijn of haar eigen, unieke communicatiestijl. Wanneer we de DISC-stijl van de ander begrijpen, kunnen we onze benadering afstemmen op zijn of haar voorkeuren. Als je in gesprek bent met een persoon met een dominante (D) stijl, is het belangrijk om snel tot de kern komen en resultaten te presenteren. Heeft de persoon tegenover je een consciëntieuze (C) stijl, dan is het goed om te beseffen dat hij of zij vooral behoefte heeft aan meer gedetailleerde analyses en feiten. Is je gesprekspartner daarentegen iemand met een I- of een S-stijl? Dan vraagt dat om weer een andere benadering. Klanten of collega’s met een I- en S-stijl hechten waarde aan verbinding, aan ruimte om even hun verhaal te kunnen vertellen, om persoonlijke belangstelling te voelen. Bij mensen met deze stijlen kies je de verkeerde afslag wanneer je direct eisen, lijstjes, targets, cijfers en deadlines met hen wilt bespreken. Door dit soort inzichten toe te passen, kunnen we misverstanden verminderen en sterkere vertrouwensrelaties opbouwen. In deze tijd, waarin de druk op accountants toeneemt om vaktechnisch correct én klantgericht te zijn, is dat van groot belang.

Teamontwikkeling en samenwerking

Binnen teams kan het DISC-model helpen om sterke punten en potentiële spanningen te identificeren. Een team met een goede mix van DISC-stijlen kan meer gebalanceerd werken, waarbij de sterke punten van elk teamlid worden benut. Dit bevordert de productiviteit en is goed voor de teamdynamiek en tevredenheid van elk teamlid. Een team waarbinnen de leden goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaars kwaliteiten waarderen, kan daardoor betere resultaten leveren. Het DISC-model biedt hier een framework om de teamdynamiek beter te begrijpen én te optimaliseren.

Conflictoplossing

Conflicten zijn onvermijdelijk in elke werksetting, maar als je de DISC-stijl van de ander(en) beter begrijpt, kan dat inzicht je helpen om effectiever met conflicten om te gaan. Bijvoorbeeld: wanneer een persoon met een D-stijl in conflict komt met een collega met een S-stijl, kan het nuttig zijn om te bemiddelen door nadruk te leggen op wederzijds respect en duidelijke communicatie. Begrijpen waar de ander ‘vandaan komt’ en communiceert zoals hij/zij communiceert, hélpt. Het vermogen om conflicten snel en effectief op te lossen is essentieel voor het behoud van een positieve werkomgeving, die bijdraagt aan de algemene tevredenheid en productiviteit binnen je kantoor.

Zelfinzicht en persoonlijk leiderschap

Als we onze eigen DISC-stijl begrijpen, kunnen we onze sterke en zwakke punten beter identificeren en aan onze ontwikkelingspunten werken. Zelfinzicht is de eerste stap naar persoonlijk leiderschap en gaat zowel over het leiden van anderen als van onszelf. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor je acties, continu leren en je willen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Door te investeren in de ontwikkeling van zowel onze vaktechnische als onze soft skills, kunnen we effectievere leiders worden. In dat kader kunnen trainingen en workshops op het gebied van het DISC-model waardevol zijn. Niet alleen omdat we onszelf daardoor beter begrijpen, maar ook om onze interacties met anderen te verbeteren. Door te focussen op zelfontwikkeling, kunnen we ons aanpassen aan de veranderende eisen van de markt en de behoeften van onze klanten. Daardoor kunnen we ons goed staande houden en zelfs gedijen in een competitieve, snel veranderende omgeving.

Conclusie: de weg vooruit

In een wereld waar technologie en AI een steeds grotere rol spelen, blijft het menselijke aspect van onze dienstverlening cruciaal. De combinatie van onze zakelijke, vaktechnische expertise met inzicht in gedrag en communicatie is in dat kader essentieel. We kunnen onze rol van trusted advisor blijven vervullen door te investeren in soft skills en persoonlijk leiderschap. Het DISC-model is hierbij een krachtig instrument om deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken.

Soft skills zijn de sleutel om financiële doelen te bereiken en relaties en samenwerkingen te versterken. Accountants die investeren in persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van soft skills, kunnen de uitdagingen van vandaag aan en zijn ook voorbereid op de kansen van morgen. Laten we samen streven naar een toekomst waarin technische en menselijke vaardigheden hand in hand gaan, waarin we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Dat vraagt van eenieder van ons continue ontwikkeling en aanpassing aan de veranderende omgeving, met de klant en collega’s steevast in gedachten. De toekomst van de accountancy ligt in onze handen. Volgens mij kunnen we die toekomst – met de juiste focus op persoonlijk leiderschap en soft skills – met vertrouwen tegemoetzien.

Rolf van der Steeg is accountant, trainer en operationeel directeur van Fiscount

Wil je jouw kantoor een boost geven met een training op maat? Vind hier meer informatie over onze Incompany Trainingen.