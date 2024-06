Winst Countus lijdt onder aandacht voor medewerkers

Countus Groep heeft de inkomsten vorig jaar met bijna 12% vergroot en groeide ook in personeel. De winst zakte echter in, mede door de focus op goed werkgeverschap. ‘Dat vraagt onze aandacht.’

De omzet ging vorig jaar bijna 11,8% omhoog naar 64,5 miljoen euro. Het aantal medewerkers groeide met bijna 6% tot 662. De accountancy-inkomsten bedroegen 58,8 miljoen euro: 13,5% meer dan in 2022. De groei schrijft bestuurslid Dijan Bruins vooral toe aan de toename van het aantal medewerkers in combinatie met een groei van de gemiddelde omzet per fte. ‘Onze investeringen in een goed werkgeversmerk en een aantrekkelijke werkomgeving werpen duidelijk hun vruchten af. Naast een gezellige werkomgeving speelt het stimuleren van een goede werk-privébalans en het kunnen volgen van veel verschillende opleidingen zeker een rol. Dat geldt ook voor de manier waarop we nieuwe medewerkers inwerken en de persoonlijke begeleiding die we bieden.’ Countus haalt 21% van de nieuwe collega’s binnen via een doorverwijzing van een collega; 7% is stagiair geweest en 12% is afkomstig uit het netwerk van de betreffende manager. Een kleine 31% komt binnen via een traditionele sollicitatie.

Aandacht voor medewerkers kost winst

Onderaan de streep blijft een bescheiden resultaat over: het bedrijfsresultaat kwam uit op 952.000 euro (2022: 2.123.000 euro) en de nettowinst was iets meer dan 503.000 euro (2022: 1.439.000 euro). Dat is te bescheiden, vindt de groep zelf: ‘Countus maakt wel te weinig winst. Enerzijds is dat het gevolg van een bewuste keuze om te investeren in goed werkgeverschap. Anderzijds is dat het gevolg van een veel te lage declarabiliteit in de tijd dat we wel aan het werk zijn. Dit vraagt komend jaar dus onze aandacht.’

Het bedrijfsresultaat bedroeg 1,3% van de omzet, tegen 3,7% in 2022. Een van de factoren is de schenking van tien certificaten aan alle medewerkers. ‘Toch kan daarmee het verschil tussen de resultaatdoelstelling en de realisatie helaas niet helemaal worden verklaard.’ Het resultaat is 2,4 miljoen euro lager dan verwacht.

Loonkosten stijgen harder dan omzet

Ondanks die bescheiden winst blijft de solvabiliteit (57%) en liquiditeit (1,6) van de Countus Groep op een hoog niveau, zegt bestuursvoorzitter Bob Seemann. ‘Het afgelopen jaar zijn de loonkosten per fte harder gestegen dan de omzet.’ De omzet per fte groeide naar ruim 127.000 euro (119.000 euro in 2022), maar de personeelskosten per fte liepen op tot meer dan 100.000 euro: 10.000 euro meer dan het jaar ervoor.

Ondanks dat Countus selectief is bij het aannemen van nieuwe klanten en kritisch op het voortzetten van de relatie met bestaande klanten, is de klantportefeuille afgelopen jaar per saldo met 2,2 miljoen euro aan doorlopende omzet en circa 181 unieke klantgroepen toegenomen.