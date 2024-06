Fiscus waarschuwt: arrest vrijstelling gezonde lunch geldt maar beperkt

De Hoge Raad oordeelde twee weken terug dat gezonde lunches die werkgevers gratis verstrekken aan hun werknemers gericht vrijgestelde arbovoorzieningen zijn. Die vrijstelling geldt echter maar in beperkte mate omdat de wetgeving in 2022 is gewijzigd. ‘Daarom heeft het arrest geen gevolgen voor de toepassing van de huidige gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. U kunt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen dus niet toepassen voor gezonde lunches die u nu vergoedt of verstrekt.’

Vrijstelling in specifieke zaak

Het bedrijf Koppert Cress verstrekte in 2017 en 2018 gratis gezonde lunches aan werknemers, met een vastgesteld minimum aan groenten en afgestemd met een diëtiste. De lunches bevatten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers. De vraag was of de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing was op deze lunches. In een arrest van 24 mei oordeelt de Hoge Raad dat dat zo is.

Geen terugwerkende kracht

Maar het arrest heeft dus geen gevolgen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022. Daarnaast is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet met terugwerkende kracht toepasbaar op gezonde lunches die vóór 2022 zijn vergoed of verstrekt, behalve als de loonheffingen voor die lunches op 24 mei 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden. ‘Maar dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen. Wij verlenen ook geen ambtshalve vermindering, omdat het bij het arrest van de Hoge Raad gaat om nieuwe jurisprudentie in de zin van paragraaf 23, lid 8, onderdeel b, lid 12 en 13 Besluit Fiscaal Bestuursrecht.’