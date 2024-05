Hoge Raad geeft Westlandse kweker alsnog gelijk: gezonde lunch niet belast

Ondernemer Rob Baan van het Westlandse Koppert Cress hoeft geen belasting te betalen over de gratis gezonde lunches die hij aan zijn personeel verstrekt. Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag in een langlopende zaak tussen het tuinbouwbedrijf en de Belastingdienst.

Koppert Cress teelt kiemplanten en andere eetbare bloemen en planten en heeft 250 werknemers in dienst. Die krijgen dagelijks de keuze uit twee gezonde lunches, samengesteld door een diëtiste en in overeenstemming met de schijf van vijf. In 2017 en 2018 is loonheffing afgedragen over de maaltijden, maar Baan was het er niet mee eens: het aanbieden van een gratis, gezonde lunch is onderdeel van zijn verplichtingen volgens de Arbowet, vindt hij, en daarom zouden ze onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) moeten vallen.

De rechtbank en het gerechtshof oordeelden eerder dat daar geen sprake van kan zijn, maar de Hoge Raad veegt die beslissingen van tafel. Helemaal onverwacht is dat niet, want de procureur-generaal had een jaar geleden al gelijkluidend geadviseerd. Koppert Cress krijgt de betaalde loonheffing ten bedrag van 63.000 euro terug van de fiscus.

Niet de wet, maar beleid leidend

De Hoge Raad stelt in zijn oordeel overigens dat het er niet om gaat of de werkgever op grond van de Arbowet verplicht was gezonde maaltijden aan het personeel te verstrekken, maar of die verstrekking rechtstreeks voortvloeit uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat het bedrijf in 2017 en 2018 voerde op grond van de Arbowet. En daaronder kan ook beleid ter voorkoming en beperking van ziekteverzuim vallen. ‘Naar van algemene bekendheid is, vermindert gezond eten de kans op ziekten en kan het herstel na een ziekte daardoor worden bevorderd. Het verstrekken van gezonde maaltijden aan personeel kan daarom deel uitmaken van het beleid van een werkgever ter voorkoming van ziekteverzuim, en kan dus […] een onderdeel zijn van het arbeidsomstandighedenbeleid van die werkgever.’ Daarbij hoeft niet alleen te worden gekeken naar arbeidsgerelateerde gezondheidsaspecten.

Cola en een roze koek

‘We zijn zes of zeven jaar geleden begonnen met een gratis, gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant omdat we er stellig van overtuigd zijn dat we meer planten moeten eten’, zegt commercieel directeur Stijn Baan tegen het ANP. Het bedrijf moest jarenlang met ‘afgrijzen’ de meegebrachte lunches van de werknemers aanzien: veelal cola en een roze koek.

Aanpassing wet

Een doorbraak voor andere bedrijven is het niet, want een aanpassing van de WKR in 2022 maakt dat vrijstellingen op de werkkostenregeling niet langer op die manier uit het arbobeleid voortvloeien. Baan hoopt dat de wet wordt aangepast. ‘Slechte keuzes zijn goedkoop en goede keuzes zijn duur.’

Hij krijgt bijval van de organisaties voor ondernemingen in de cateringbranche Veneca, ONCE en VOCC. Zij pleiten voor een aanpassing van de Wet op de loonbelasting, zodat voorzieningen die werkgevers op grond van het arbobeleid voeren niet als loon kwalificeren en daarmee niet tot additionele belastingheffing bij de werkgever leidt.

Hoge Raad, 24 mei 2024