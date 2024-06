Het fusiebedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 210 miljoen euro. In de nieuwe organisatie zijn de 2.000 collega’s samen voor 100% eigenaar. ‘De formule blijkt een succes. De eerste participatieronde werd met 60% overtekend’, aldus aaff. ‘Ons doel is een bedrijf te bouwen waarin ondernemer- en werknemerschap hand in hand gaan’, zegt Fouk Tsang, voorzitter van de raad van bestuur. ‘Samen bouwen we aan een onderneming waarin iedere medewerker zich een ondernemer voelt, en waarin we gezamenlijk onze krachten bundelen en succesvol zijn. Als ik kijk naar het succes van de participatieregeling dan ben ik bijzonder trots dat zoveel collega’s dit ook daadwerkelijk voelen’, aldus vice-voorzitter Ronald Meijers.

De nieuwe naam aaff wordt in de communicatie pas vanaf medio januari gebruikt.