Assurance groeit hardst bij goed presterend Grant Thornton

De omzet van Grant Thornton Nederland steeg in 2023 van 84,4 miljoen euro naar 95,5 miljoen euro, een autonome groei van 13,2 procent.

Het bedrijfsresultaat steeg met 6,9 procent naar 17,7 miljoen euro in 2023. Investeringen in opleidingen, kwaliteit, ICT en huisvesting gaan onverminderd door. Zo breidde Grant Thornton recent uit met de opening van de Utrechtse vestiging in het BREEAM Excellent-kantoor ‘Central Park’.

Service lines

De assurance praktijk groeide het hardst, met ruim 23 procent, terwijl het aantal medewerkers binnen deze service line slechts met 10 procent groeide. Bij general practice nam de omzet met 12 procent toe. De fiscale dienstverlening blijft bij Grant Thornton relatief klein. Hier haalt de onderneming een kleine 14 procent van de omzet uit.

‘Stevige en gezonde groei van onze financiële resultaten bieden het fundament voor de strategische stappen die wij momenteel zetten om onze organisatie voor onze medewerkers en klanten toekomstbestendig te houden’, zegt CEO Marcel Blöte.

Groeiambities

Grant Thornton Nederland heeft een sterke groeiambitie. Het kantoor onderzoekt de mogelijkheid om zijn groei te versnellen door middel van fusie(s) of overname(s). In de Verenigde Staten haalde Grant Thornton onlangs een grote private equity-investeerder aan boord.

Download hier het jaarverslag.