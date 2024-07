“Dankzij Yoobi hebben we een gestroomlijnde administratie”

Voor administratiekantoor Admon is Yoobi de perfecte oplossing. “Door de gebruiksvriendelijkheid van de facturatiesoftware en de boekhoudkoppeling wordt er flinke tijdswinst geboekt. De keuze om Excel achter zich te laten was snel gemaakt”, zegt Moniek Paulie, eigenaar bij Admon.

Al vier jaar werkt Admon met de software van Yoobi. “Het is de perfecte oplossing om de administratie te stroomlijnen en op orde te houden”, vertelt zij verder. Admon is een klein advieskantoor met veel ervaring op het gebied van financiële administratie en belastingadvies. “Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt over de werkzaamheden zodat klanten nooit voor verrassingen komen te staan, zo is de factuur ook altijd transparant.”

Van Excel naar softwarepakket

Een tijd lang werden de facturen in Excel gemaakt. Dit was volgens Moniek goed op orde met macro’s en andere handigheden. Vanwege het aantal facturen was er toch behoefte aan verbetering en de wens voor een pakket dat zowel urenregistratie als facturatie regelde. “Tijdens een opdracht bij een klant werd er ervaring opgedaan met de software van Yoobi. Dit bedrijf maakte destijds al voor zo’n 100 man gebruik van urenregistratie en facturatie. Dit beviel zo goed dat ik al snel de keuze maakte om voor mijn eigen kantoor met dezelfde modules aan de slag te gaan.”

Tijdsbesparing door koppeling

Door de bi-directionele boekhoudkoppeling is Admon geen tijd meer kwijt aan het boeken van facturen. “Meerwaarde is zeker ook dat de debiteurenkant goed bijgehouden wordt. De betaalstatus is in zowel Yoobi als in het boekhoudpakket altijd up-to-date.”

“Facturatieproces moeiteloos op orde”

Het grootste voordeel is dat er moeiteloos gefactureerd wordt. Door de facturatiemodule uit te breiden met producten & abonnementen wordt er transparant en snel gefactureerd. “Dit past perfect bij de werkwijze van Admon.‍ In de software zijn alle abonnementen verwerkt. Deze worden maandelijks met 1 druk op de knop gefactureerd. Ook is het mogelijk om losse onderdelen te factureren als een product.”

Urenregistratie

De urenregistratie is de basis voor de facturen van werkzaamheden op uurbasis. “Door zorgvuldig geregistreerde uren kloppen mijn facturen altijd. Wanneer nodig registreer ik uren via de App. Op deze manier worden er tijdens klantbezoeken nooit uren vergeten.”

Inzicht in omzet per FTE

Doordat er veel rapporten beschikbaar zijn in de software is het mogelijk om inzicht te krijgen in belangrijke KPI’s. “Denk hierbij aan het aantal declarabele uren per medewerker, prognose van te verwachten omzet en meer. Dankzij het urenregistratie stuk krijg je goed inzicht in je omzet per FTE. Met 1 druk op de knop draai je een rapport uit waarmee je ziet hoe declarabel een medewerker is. Hierdoor krijg je meer grip én meer efficiëntie in je werkprocessen. Factureer je daarnaast ook nog met Yoobi dan boek je flinke tijdswinst.”



Past Yoobi bij jouw kantoor?



Benieuwd naar de manier waarop onze software de processen binnen jouw kantoor optimaliseert? Onze specialisten laten je graag zien wat er allemaal mogelijk is. Plan een vrijblijvende demo of vraag een proefversie aan en ontdek het zelf.