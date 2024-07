Verlaagde forfait is niet van toepassing op leaseauto

Voor de periode 6 september 2018 tot en met 9 augustus 2020 stelt een vennootschap aan haar dga een VW Golf ter beschikking. De dga hoeft daarvoor geen vergoeding te betalen. De vennootschap leaset de auto op grond van operational lease. De vennootschap en de dag houden geen kilometeradministratie bij van de door de dga gereden kilometers.

Besluit Omzetbelasting privégebruik auto en toepassing BUA

Voor het privégebruik van de auto draagt de vennootschap omzetbelasting af. Daarbij gaat zij uit van het verlaagd forfait van 1,5% van de cataloguswaarde van de auto zoals dat is vastgelegd in § 2.7. van het besluit ‘Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA’. De inspecteur legt voor het privégebruik van de auto door de dga een naheffingsaanslag op. Deze naheffingsaanslag is berekend op grond van het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto dat is opgenomen in § 2.2. van het besluit. De vennootschap is het niet eens met de naheffingsaanslag en maakt bezwaar voor rechtbank Noord-Nederland.

De vennootschap is van mening dat zij het lage forfait mag toepassen en doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Volgens de inspecteur kan de vennootschap geen vertrouwen ontlenen aan het besluit dat het verlaagd forfait in haar geval kan worden toegepast en is het normale forfait van 2,7% van toepassing. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. De vennootschap mag het beleidsbesluit niet zo uitleggen dat op haar situatie ook het verlaagd forfait van toepassing is.

Alleen verlaagd forfait bij aanschaf auto zonder btw-aftrek

Volgens onderdeel 2.7 van het besluit, zo oordeelt de rechtbank, is het verlaagd forfait alleen van toepassing op de situatie waarin sprake is van aanschaf van een auto, in de zin van een aankoop van een auto, waarbij de ondernemer geen omzetbelasting in aftrek heeft kunnen brengen. Uit de tekst van het besluit valt redelijkerwijs niet op te maken dat onder aanschaf van een auto in dit geval ook het leasen van een auto moet worden verstaan. Dat in het besluit (in de versie van 25 juni 2020) bij het onderdeel over fietsen lease apart benoemt wordt, onderschrijft, anders dan de vennootschap meent, juist dat in onderdeel 2.7. van het besluit met aanschaf niet ook lease wordt bedoeld.

De stelling van de vennootschap dat er verschillen zijn in de fiscale behandeling van gekochte auto’s versus geleasede auto’s, als die meer dan vijf jaar oud zijn, slaagt niet voor de rechtbank. De vennootschap vindt eigenlijk dat de goedkeuring van de staatssecretaris voor toepassing van het verlaagd forfait te beperkt is. De rechtbank kan echter geen oordeel geven over de redelijkheid of evenredigheid van de goedkeuring van de staatssecretaris voor toepassing van het verlaagd forfait.

Het beroep van de vennootschap is ongegrond en de naheffingsaanslag blijft in stand.

Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2024:1086