Britse accountant ziet mega-mancave na tien jaar onder sloophamer verdwijnen

De Brit Graham Wildin (71) boerde goed als accountant – zo goed, dat zijn vermogen aangroeide tot meer dan een miljoen pond en hij zich onder meer een bescheiden wagenpark van elf klassieke auto’s kon veroorloven. Maar het kan altijd beter, dacht hij, en hij besloot ruim tien jaar terug een nieuwe invulling te geven aan het begrip ‘mancave’. Dat is doorgaans een zolderkamer of garage ingericht met comfortabel zittende bank en items als flipperkasten, pooltafels, dartborden, uitgebreide audio- en/of -video-installaties en niet zelden ook een koelkast gevuld met bier.

Celstraf wegens weigeren sloop

Wildin wilde dat naar een hoger niveau tillen en besloot achter zijn huis in een doodgewone woonwijk in Cinderford een mancave 2.0 te laten bouwen van 930 vierkante meter, met in elk geval een bioscoop, een bowlingbaan en een casino als opties om de tijd te verdrijven. Zin in een vergunningaanvraag had hij niet en in 2014 werd begonnen met de bouw.

Maar vanuit de lokale bevolking kwam protest en de gemeente wees Wildin erop dat voor zo’n bouwwerk een vergunning nodig was – die hoogstwaarschijnlijk niet afgegeven zou worden. De accountant weigerde een aanvraag te doen en de zaak kwam voor de rechter. In 2018 werd Wildin veroordeeld tot het slopen van het gebouw voor eind april 2020. Maar daaraan gaf hij geen gehoor en in augustus 2022 belandde hij zelfs zes weken in de cel omdat de mancave nog altijd overeind stond. De laatste deadline verstreek begin dit jaar en afgelopen week heeft de gemeente uiteindelijk zelf de sloophamer tevoorschijn gehaald. De kosten van de sloop worden verhaald op Wildin. Die heeft ook de advocatenrekening van een slordige 80.000 pond van de gemeente nog liggen, want die moet hij als verliezer van de rechtszaken betalen.

Kat-en-muisspel met elf auto’s

Het is niet de enige juridische procedure waar Wildin in verwikkeld is geraakt, want zijn elf auto’s (waaronder een Bentley Turbo R, maar ook een bescheiden Austin 1100 en een Jensen Healey sportwagen) moet hij ergens kwijt. Parkeren in de straat lijkt geen onlogische optie, maar daarmee heeft hij zijn buren tegen zich in het harnas gejaagd. Die stapten ook naar de rechter omdat de accountant overlast veroorzaakte door het parkeren van de elf auto’s, daarbij menig oprit blokkerend, en het opstellen van busjes met beveiligingscamera’s. Volgens een buurtbewoner dienden de camera’s vooral om in de gaten te houden wanneer iemand in zijn auto stapte, waarna de vrijgekomen plek razendsnel door Wildin werd bezet. ‘Hij zit achter zijn camera en speelt een kat-en-muisspel met zijn elf auto’s. Hij is a bloody nightmare. Die mancave interesseert me niet, maar hij reageert zijn frustratie over de rechtszaak nu af op ons.’

Het verdict: Wildin mag voorlopig maximaal twee auto’s parkeren en mag geen busjes met camera’s meer in de straat neerzetten. De nog altijd actieve accountant is het er niet mee eens. ‘Meer dan de helft van de auto’s in de straat is niet eens van mij. Ik heb die camera’s om ze in de gaten te kunnen houden. En met de meeste mensen kan ik goed door de bocht. Het zijn er maar zes die problemen met mij hebben.’

Bronnen: BBC (inclusief foto’s van de mancave), The Forest Review