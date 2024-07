De AI-verordening is een feit: wat moet uw accountantskantoor NU doen?

Op 9 december 2023 werd er al een voorlopig Europees akkoord bereikt over de AI-verordening. Maar nu is het echt zo ver. Op 12 juli 2024 is de definitieve tekst van de AI Verordening gepubliceerd, en op 1 augustus 2024 treedt deze in werking.

De AI-verordening is grotendeels van toepassing vanaf 2 augustus 2026, maar enkele bepalingen treden al vanaf 2 februari 2025 in werking. Het is duidelijk dat de verboden en vereisten gefaseerd van kracht worden.

Aangezien bijna iedere organisatie software gebruikt waarin AI is geïntegreerd, zoals bepaalde apps of online diensten, zal ook bijna iedere organisatie als ‘’gebruiker” van een AI-systeem kwalificeren onder de AI-verordening.

Hoe zat het ook alweer? Het doel van de AI Verordening is het stellen van eisen aan de ontwikkeling én het gebruik van artificiële intelligentie (AI) binnen de Europese Unie (EU). We hebben een aantal belangrijke overwegingen en termijnen voor u op een rij gezet:

De AI-verordening geldt voor zowel publieke als private partijen.

Vanaf 1 augustus 2024 treedt de AI-verordening gefaseerd in werking. De meeste verplichtingen worden van kracht binnen een periode van zes maanden tot drie jaar.

Vanaf 1 februari 2025 gaan de verbodsbepalingen in.

Vanaf 1 augustus 2025 gelden de eisen voor AI-modellen voor algemene doeleinden.

Vanaf 1 augustus 2026 treden de meeste artikelen, inclusief verplichtingen voor hoog risico AI-systemen, in werking.

Vanaf 1 augustus 2027 gelden alle verplichtingen voor hoog risico AI-systemen.

Vanaf 1 augustus 2030 gelden de verplichtingen voor AI-systemen die door overheidsinstanties reeds voor inwerkingtreding in gebruik waren.

Wat moet uw accountantskantoor NU doen?

Uw organisatie moet allereerst inventariseren of er wel AI-systemen gebruikt worden. En zo ja, is uw organisatie dan aanbieder of gebruiker van het systeem onder de AI-Verordening? Daarna zal uw organisatie moeten inventariseren of er AI-systemen worden gebruikt die binnen de categorie verboden praktijken vallen. Als dit het geval is, moeten deze systemen uitgefaseerd worden vóórdat de verbodsbepalingen van kracht worden. Daarnaast moeten hoog risico AI-systemen per 1 augustus 2026 aan de eisen voldoen. Daarom dient uw organisatie te Inventariseren of er AI-systemen gebruikt worden met een hoog risico en welke eisen hiervoor gaan gelden. Het is belangrijk dat uw organisatie nu een inventarisatie maakt van de in de organisatie gebruikte AI-systemen. Dit ondanks dat veel artikelen uit de AI-verordening pas over ongeveer twee jaar in werking treden. Immers, u wil niet voor verrassingen komen te staan, met eventuele hoge boetes tot gevolg. Daarnaast bevat de AI-Verordening veel (complexe) tekst, en zijn er allerlei verschillende vereisten van belang.

Heeft u vragen over dit onderwerp, over de AI-systemen binnen uw organisatie en hoe deze kunnen voldoen aan de AI-verordening? De ondernemingsjuristen van The Legal Company staan voor u klaar. Neem contact op via info@thelegalcompany.nlof bel naar 020 345 0152.