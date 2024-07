Gerke van Garderen wint Young Professional of the Year award

Hoofd innovatie bij Joinson & Spice Gerke van Garderen is bij het International Accounting Forum & Awards uitgeroepen tot International Young Professional of the Year.

Experts, leiders en professionals uit de accountancy- en financiële sector worden op het jaarlijkse International Accounting Forum & Awards verenigd om de nieuwste innovaties, uitdagingen en trends te bespreken. Een belangrijk onderdeel van het evenement is de prijsuitreiking, waarbij uitmuntende prestaties worden erkend in diverse categorieën. Een van deze prijzen is de ‘International Young Professional of the Year’ award, die als doel heeft jong talent in de accountancysector te erkennen en te belonen. Kandidaten moeten een hoog niveau van integriteit, uitzonderlijke prestaties en een positieve invloed op collega’s, klanten en de gemeenschap aantonen. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Gerke van Garderen.

Joinson & Spice is een accountantskantoor en familiebedrijf gericht op techbedrijven. Louis van Garderen, oprichter van Joinson & Spice, zegt hierover: “Gerke kan door zijn kennis van design thinking, data sciene en audit standaarden worden gezien als een ‘designer accountant’. Deze unieke mix heeft ervoor gezorgd dat hij het auditing vak heeft gerevolutioneerd. Zo heeft hij onder andere gezorgd voor de praktische integratie van AI in dagelijkse werkzaamheden, een systeem ontwikkeld om de informatievragen aan het begin van een audit te stroomlijnen en het introduceren van een intelligente applicatie die helpt om accurate conclusies te formuleren in audit opdrachten. Fantastisch dat hij nu ook vanuit de sector erkenning krijgt voor zijn prestaties”.

Bijdragen aan innovatie

Naast zijn werk voor Joinson & Spice deelt Gerke zijn kennis over innovatie en AI binnen de sector ook als corporate trainer bij SRA-Accountantskantoren en als lid van verschillende werkgroepen bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hierbij legt hij de focus op verantwoorde implementatie van AI in accounting en het toegankelijker maken van data-gedreven controle voor alle accountants. Door het delen van zijn kennis draagt Gerke bij aan innovatie in de hele branche.

Zelf had Gerke het volgende te zeggen over het winnen van de ‘Young Professional of the Year’ award: “Deze erkenning is een enorme eer en voelt niet alleen als validatie van ons werk, maar benadrukt ook de potentie van innovatie in de branche. Het geeft me nóg meer energie om te blijven bouwen aan gebruiksvriendelijke innovaties, deze in de praktijk brengen, en te blijven leren en doorontwikkelen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van technologie en AI, hebben we werken bij Joinson & Spice leuker, efficiënter en inhoudelijker gemaakt. Dat we bij kunnen dragen aan de ontwikkeling binnen het vak, zowel binnen als buiten ons bureau, brengt me enorm veel voldoening.”