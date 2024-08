Zeven op tien beursgenoteerde bedrijven integreren CSRD in rapportage

PwC peilde hoe de 25 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ervoor staan aan de hand van de duurzaamheidsrapportage volgens CSRD in hun jaarverslagen van 2023. Die analyse is gedaan met behulp van AI. ‘We programmeerde AI met 75 gerichte vragen op zeven mvo-gebieden, ontworpen om de diepte en breedte van de ESRS-implementatie binnen de rapportage van elk bedrijf te onderzoeken. Naast deze analyse van 2023-rapporten betrokken we onze eigen observaties in de markt bij het onderzoek.’

Volgens partner en ESG-expert Marcus Looijenga zien beursfondsen de urgentie van CSRD en sorteren ze daarop voor, maar hebben ze vooral nog werk te doen op de onderdelen social en governance.

Bijna driekwart actief bezig

Meer dan 70% van de Nederlandse AEX-bedrijven werkt actief aan het integreren van CSRD en ESRS in hun rapportages. ‘Het is duidelijk dat de meerderheid niet alleen inzicht heeft in de komende veranderingen, maar ook inspanningen levert om hun processen hierop aan te passen.’ Daar staat 12% tegenover die de aanpak van de CSRD- en ESRS-integratie nog niet bekend heeft gemaakt. ‘Dit kan erop duiden dat er problemen zijn of dat er sprake is van een gebrek aan urgentie bij het oppakken van de nieuwe vereisten.’

Alle onderzochte bedrijven lichten in hun jaarverslag toe hoe het toezicht op duurzaamheid is ingericht en meer dan 75% van de bedrijven heeft ESG-doelstellingen opgenomen in de prestatie-evaluatiesystemen van hun topmanagement. ‘Dit is een belangrijke stap in het afstemmen van bedrijfsstrategieën op duurzaamheidsdoelstellingen.’

Niet iedereen duidelijk over controlesystemen

Bijna alle bedrijven hebben duurzaamheid geïntegreerd in hun risicobeheerkaders; wel geeft de helft van de bedrijven geen duidelijkheid over de stappen die ze hebben ondernomen om duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun interne controlesystemen.

Dubbele materialiteit

PwC belichtte ook het concept van dubbele materialiteit: kijken bedrijven naar hun impact op mens en milieu overwegen én naar hoe duurzaamheidskwesties hun financiële prestaties kunnen beïnvloeden? ‘Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer 92% van de bedrijven informatie over hun materialiteitsproces toelicht. Bovendien vermeldt bijna de helft expliciet de dubbele-materialiteitsbenadering zoals gedefinieerd door CSRD en ESRS.’ Klimaatverandering, eigen personeel en bedrijfsethiek worden bijna unaniem als materiële onderwerpen beschouwd, terwijl andere milieuonderwerpen zoals water, vervuiling, biodiversiteit, materialen en de circulaire economie door meer dan de helft van de bedrijven worden gerapporteerd.

Volgens Daniël van Veen, eveneens ESG-expert bij PwC, is de dubbelematerialiteitsbeoordeling voor bedrijven in de financiële dienstverlening een uitdaging. ‘Zij moeten klanten sturen en adviseren in de richting van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsaspecten in leningen aan de bedrijven in de maakindustrie.’

Sociaal en governance blijven achter

De grootste vorderingen in ESG-rapportering zijn gemaakt op het gebied van klimaat. Looijenga: ‘Meer dan 90% van de bedrijven heeft doelstellingen gedefinieerd op basis van een net-zerostrategie. Belangrijke vervolgstappen zitten in het terugrekenen van de doelstellingen op de lange termijn, bijvoorbeeld voor 2030 of 2050, naar korte termijn, zoals jaarlijkse CO2-reductiedoelstellingen. En het concretiseren van de financiële impact hiervan op de bedrijfsvoering.’

Op het gebied van sociaal ondernemen rapporteren alle bedrijven informatie over hun eigen personeelsbestand, maar informatie over medewerkers die niet in loondienst werken wordt vaak niet verstrekt, terwijl die groep volgens de ESRS wel onder ‘eigen personeel’ valt. Diversiteit en inclusiviteit komen bij meer dan 85% van de bedrijven aan bod, maar een minderheid geeft informatie over de lonen van werknemers, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en leefbare lonen. ‘Dit suggereert dat, hoewel diversiteit en inclusiviteit aanzienlijke aandacht krijgen, er nog steeds ruimte is voor verbetering van de transparantie rond gelijke behandeling.’

Met betrekking tot governance maken de meeste bedrijven hun bestuursstructuren op het gebied van duurzaamheid openbaar. ‘Veel bedrijven koppelen duurzaamheidsprestaties steeds meer aan de beloning van bestuurders, wat aangeeft dat ze zich inzetten voor het verankeren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van het bedrijf. Tegelijkertijd missen ondernemingen nog concrete indicatoren om governanceprestaties meetbaar te maken. Iets wat ook vanuit de CSRD gevraagd wordt.’

Keuze valt op big four

Ruim 80% van de bedrijven neemt in het jaarverslag een assurancerapport van een externe accountant op met betrekking tot duurzaamheid. ‘Interessant genoeg vertrouwen alle beoordeelde bedrijven op een van de Big four-accountants om hun duurzaamheidsinformatie te verzekeren.’ PwC ziet mede daardoor ‘een groeiende trend naar robuuste duurzaamheidsrapportering’.