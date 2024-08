“Bij Yoobi zijn we geen nummer”

Annonu Finance adviseert en ondersteunt sinds 1998 ondernemers en bedrijven bij hun administratie. Het kantoor werkte al met software maar was vooral op zoek naar een manier om slimmer uren te registreren en factureren, en kwam acht jaar geleden bij Yoobi uit. “Het sprak ons enorm aan dat Yoobi een klein bedrijf is, hierdoor voel je je geen nummer. Er wordt écht geluisterd naar je wensen en ze gaan aan de slag met verbeteringen”, legt Nordin Chara, manager operations bij Annonu, uit.

Basis voor facturatie en inzicht

Iedereen binnen Annonu registreert de uren per klant op vaste activiteiten, zoals het opstellen van de aangifte omzetbelasting, advieswerkzaamheden, samenstellen van de jaarrekening en meer. Naast de declarabele activiteiten op klantniveau worden ook de niet declarabele werkzaamheden geregistreerd, zoals intern overleg.

Doordat alle uren slim worden geregistreerd wordt er een goede basis gelegd om de declarabele uren snel te facturen. “Met de handige rapporten is er ook direct duidelijk wat de omzet en declarabiliteit per FTE is. Met de standaardrapporten die beschikbaar zijn in Yoobi krijgen we snel inzicht in zaken zoals het gemiddelde uurtarief per klant en of er voldoende uren binnen het abonnement beschikbaar zijn om de werkzaamheden af te krijgen”

Slim factureren op verschillende manieren

Annonu factureert op verschillende manieren. “Klanten met een abonnement worden per maand of kwartaal gefactureerd. Hiervoor gebruiken we de producten en abonnementen uitbreiding” Daarnaast worden sommige werkzaamheden op uurbasis gefactureerd. De verschillende manieren zijn duidelijk vastgelegd, hierdoor zijn er zelden correcties nodig. “Omdat we voorheen al met facturatiesoftware werkten besparen we niet direct tijd op dit proces, de meerwaarde voor ons is echt dat urenregistratie en facturatie nu samenkomen in 1 oplossing.”

Doordat er gebruik wordt gemaakt van de boekhoudkoppeling met Exact Online is de boekhouding ook direct op orde. Met deze koppeling worden betalingen automatisch verwerkt en is de betaalstatus up-to-date. Dit zorgt voor inzicht en snelheid in debiteurenbeheer.

Taken direct in agenda

Naast de CRM basismodule maakt Annonu ook gebruikt van de Workflow uitbreiding. Met CRM Basis beschikken ze over uitgebreid taakbeheer, maar deze uitbreiding gaat nog een stap verder. Hiermee automatiseer je het taakbeheer voor processen met opeenvolgende taken, zoals het opmaken van jaarrekeningen. Het grootste voordeel van het uitgebreide taakbeheer in Yoobi is dat uit te voeren taken direct in je Outlookagenda staan. “Naast dat ik direct inzicht heb in de werkzaamheden die ik op moet pakken, zorgen de iconen bij de taken ook voor een goed overzicht. Hierdoor weet ik direct of het een afspraak op locatie, telefoongesprek of e-mail betreft.”

WWFT-controle

Door de handige Vrije Velden optie kreeg Annonu de mogelijkheid om de software nog meer in te richten naar hun eigen wensen. “Door gebruik te maken van vrije velden borgen we direct de controle voor de WWFT check. Zoals het nu is ingericht, voldoet het aan de eisen zoals de NOAB deze voorschrijft en is er geen aparte tooling nodig om aan de eisen van deze check te voldoen. Ideaal”

Jouw accountantskantoor ook klaar voor de juiste software?



Benieuwd hoe Yoobi het verschil maakt binnen jouw kantoor? Onze specialisten staan voor je klaar en kijken graag welk pakket bij jou past. Plan een vrijblijvende demo of vraag een proefversie aan en ontdek het zelf.