Duurzaamheidsrapportages verplicht – en nu?

Om te zorgen voor een leefbare wereld nu én in de toekomst worden duurzaamheidsrapportages verplicht voor een groot aantal bedrijven. Deze rapportageplicht betekent voor accountants en financiële professionals een verschuiving naar nieuwe onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden.

Wij duiken in deze nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving en zoeken uit wat dit gaat betekenen voor accountants.

Wat is CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), is een EU-initiatief dat bedrijven verplicht tot uitgebreid rapporteren over hun milieu- en sociale impact. Het doel is de transparantie van duurzaamheidsinformatie voor stakeholders te vergroten.

Dit strekt zich uit tot rapportering over hoe bedrijfsactiviteiten bijdragen aan duurzaamheidsdoelen en hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Zo krijgen investeerders, consumenten, medewerkers en andere stakeholders een helder beeld van de niet-financiële prestaties van een bedrijf.

CSRD rapportage verplicht vanaf 2024

Vanaf 2024 is de CSRD van kracht voor een breed aantal bedrijven in Nederland. Hieronder vallen alle grote ondernemingen en alle ondernemingen van openbaar belang (beursgenoteerd of niet) met meer dan 500 werknemers.

Deze verplichte duurzaamheidsrapportage is een behoorlijke uitbreiding in vergelijking met de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze geldt momenteel alleen voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Gedurende de komende jaren zal de groep bedrijven waar CSRD voor verplicht is steeds verder worden uitgebreid. Maar belangrijker nog: ook kleinere mkb-bedrijven kunnen nu al indirect met CSRD te maken krijgen. Dat komt doordat grote bedrijven ook moeten rapporteren over hun toeleveranciers, waaronder natuurlijk veel kleinere bedrijven. Deze grote bedrijven zullen dus ook aan kleine bedrijven input vragen, bijvoorbeeld over hun CO2-uitstoot.

De verplichtingen omvatten gedetailleerde duurzaamheidsrapportages over zogenaamde ESG-onderwerpen:

Environmental: milieubescherming;

Social: sociale verantwoordelijkheid, werknemerszaken en respect voor mensenrechten;

Governance: goed bestuur, zoals bestrijding van corruptie en omkoping.

Deze informatie zal het fundament vormen voor de nieuwe rapportagevereisten, waarbij wordt gezorgd voor uniformiteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie.

Rol van accountants in duurzaamheidsrapportage

Accountants spelen een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame bedrijfsvoering. Hun expertise in financiële rapportages stelt hen in staat om de integriteit van duurzaamheidsrapportages te waarborgen. Zij staan garant voor de nauwkeurigheid, transparantie en naleving van de regelgeving.

Het is van groot belang dat accountants zich richten op het naleven van deze rapportageverplichting én hierover adviseren. Denk aan verbetervoorstellen voor de duurzaamheidsprestaties van ondernemers of bedrijven.

Het belang van duurzaamheidsrapportages voor bedrijven

CSRD rapportage vormt voor veel ondernemingen een uitdaging, maar biedt ook een kans voor ondernemer én voor de accountant zelf.

Een effectieve duurzaamheidsrapportage kan het merkimago versterken, investeringen aantrekken en de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn bevorderen.

Een kans voor accountants

Nu is het tijd voor accountants om zich te verdiepen in duurzaamheidsstandaarden en -strategieën. Om de waarde van duurzaamheidsinitiatieven voor hun cliënten te benadrukken.

Zo kunnen accountants meerwaarde bieden, en actief deel uitmaken van het proces naar duurzaam ondernemen.

De kansen van duurzaamheid en accountancy

Accountants krijgen de unieke kans zich te positioneren als adviseur rondom duurzaamheid. Een kans die je met beide handen moet aangrijpen, want met de CSRD rapportage plicht ontkom je er niet aan!

Lees meer over de kansen van CSRD voor accountants en ondernemers.

Inzicht in je duurzaamheidsprestaties

Het opstellen van een duurzaamheidsrapportage op basis van de CSRD wetgeving vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij het belangrijk is om data te verzamelen over de belangrijkste KPI’s.

De Duurzaamheidsmonitor van Yuki geeft altijd real-time inzicht in de CO2-voetafdruk van je bedrijf. Hij werkt simpel: Steeds wanneer de ondernemer een factuur of document aanlevert, wordt deze omgerekend naar de bijpassende CO2-uitstoot. Deze CO2-uitstoot wordt berekend op basis van actuele en historische gegevens, waarvoor Yuki samenwerkt met zusterbedrijf SmartTrackers.

Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk bijhouden hoeveel CO2 uitstoot voortkomt vanuit je wagenpark, energieverbruik op kantoor, lunches en marketing benodigdheden. Zo wordt sturen op verbetering een eitje!